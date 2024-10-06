姚柏良：黃金周內地客料破百萬 1100團超預期

酒店九成滿 減價一成穩客源

姚柏良昨在商台節目《政經星期六》表示，若以國慶黃金周首4日數據估算，整個黃金周訪港內地遊客量將破百萬，而來港旅行團數目亦超業界預期。他說，內地遊客出行模式轉變，國慶假期訪港旅客以短途為主，平均僅留港一至兩晚，且多了臨時訂房，有旅客在國慶當日下午訂房。

旅遊促進會總幹事崔定邦說，酒店業在國慶黃金周普遍房價按年減一成，不少中小型酒店其間預訂爆滿，相信業界以穩定房價吸客。

黃家和：股市回暖消費更疏爽

餐飲方面，黃家和表示股市回暖，市民消費更「疏爽」，加上政府、業界推出各式國慶優惠並大力宣傳，國慶假期留港外出用餐的市民增加。他引述國慶當日數據，稱當天約20萬市民北上消費，而去年國慶日約有23萬，此或反映港人北上熱潮放緩。他亦特別提及或有港人「自製長假」，在國慶前周末已外遊或北上。

翻查資料，今年國慶日為周二，而去年則為周日。據入境處數字，今年9月28日（周六）至10月2日（周三），香港居民出境累計約141萬人次，而去年9月28日（周四）至10月2日（周一）則約136萬人次。

對於中央贈港兩隻大熊貓安安及可可，姚柏良表示本港掀起熊貓熱潮，各界皆想方法打造熊貓品牌，希望將熊貓元素滲入產品，認為未來可共同打造熊貓明星效應。至於接連有無人機表演取消，姚稱戶外大型活動受多種不同因素影響，有很多不確定，最重要是做好現場指揮調度，以及與現場觀眾溝通。