明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

姚柏良：黃金周內地客料破百萬 1100團超預期

【明報專訊】內地「十一黃金周」近尾聲，旅遊界立法會議員姚柏良昨日表示，黃金周市况或超業界預期，引述入境處數字稱過去4日約82萬內地旅客訪港，酒店入住率九成，料整個黃金周訪港內地客或破百萬，來港旅行團數量亦超預期，料達1100團。香港餐飲聯業協會會長黃家和預計，國慶假期留港外出用餐的市民增加，當日餐飲業生意與去年相若，可達3億元。

酒店九成滿 減價一成穩客源

姚柏良昨在商台節目《政經星期六》表示，若以國慶黃金周首4日數據估算，整個黃金周訪港內地遊客量將破百萬，而來港旅行團數目亦超業界預期。他說，內地遊客出行模式轉變，國慶假期訪港旅客以短途為主，平均僅留港一至兩晚，且多了臨時訂房，有旅客在國慶當日下午訂房。

旅遊促進會總幹事崔定邦說，酒店業在國慶黃金周普遍房價按年減一成，不少中小型酒店其間預訂爆滿，相信業界以穩定房價吸客。

黃家和：股市回暖消費更疏爽

餐飲方面，黃家和表示股市回暖，市民消費更「疏爽」，加上政府、業界推出各式國慶優惠並大力宣傳，國慶假期留港外出用餐的市民增加。他引述國慶當日數據，稱當天約20萬市民北上消費，而去年國慶日約有23萬，此或反映港人北上熱潮放緩。他亦特別提及或有港人「自製長假」，在國慶前周末已外遊或北上。

翻查資料，今年國慶日為周二，而去年則為周日。據入境處數字，今年9月28日（周六）至10月2日（周三），香港居民出境累計約141萬人次，而去年9月28日（周四）至10月2日（周一）則約136萬人次。

對於中央贈港兩隻大熊貓安安及可可，姚柏良表示本港掀起熊貓熱潮，各界皆想方法打造熊貓品牌，希望將熊貓元素滲入產品，認為未來可共同打造熊貓明星效應。至於接連有無人機表演取消，姚稱戶外大型活動受多種不同因素影響，有很多不確定，最重要是做好現場指揮調度，以及與現場觀眾溝通。

相關字詞﹕姚柏良 本地消費 內地遊客 十一黃金周

上 / 下一篇新聞