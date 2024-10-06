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同新福港承建 綠置麗玥苑搶手 議員促做好驗收

【明報專訊】新一期綠置居推售的長沙灣麗玥苑，與鑽石山啟鑽苑屬同一承建商新福港營造興建。由於麗玥苑是綠置居推出以來首次提供77個實用面積646平方呎大單位，連日銷情不俗，前日更創揀樓以來單日最多單位售出紀錄。有立法會議員認為，不少公屋居民花積蓄購買綠置居單位，均期望樓宇質素與居屋相若，促請房委會盡力監管承建商，並做好驗收，以確保單位施工質素。

麗玥苑東向深水埗公園及泳池，南向西九龍法院大樓，第三座部分中高層單位或享小量海景。屋苑位處市區，交通方便，且近兩成單位面積介乎452至646方呎，也是賣點。自上月19日開始揀樓程序以來，麗玥苑2359個單位中，累計已售1474伙，只餘885伙，前日單日已賣出261伙，反映搶手程度。

議員：買家期望質素相若居屋

立法會議員、房委會資助房屋小組委員會成員梁文廣認為，綠置居由公屋項目抽調推售，故此樓宇質素一定程度上與居屋有距離，但對買家而言卻同屬資助出售房屋，對單位狀况和質素要求與居屋相若，期望與現實難免有落差。

梁文廣說，因應啟鑽苑出現的問題，房委會應盡力監察承建商施工，且做好驗收；另一方面可考慮將綠置居一併列入資助出售房屋，相信有利於提升綠置居單位質素，亦可回應買家對綠置居樓宇質素的期望。

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