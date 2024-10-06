綠置啟鑽苑再渠漏 房署：難斷原因 區議員疑涉施工「無手尾」等 署方：室內喉管曾改動

明報記者 蔡穎琳 黃偉超

房署：已修繕 若業主有責追費用

房署回覆稱，啟鑽苑自今年2月中旬開始已有1940戶入伙，截至10月3日，署方及承建商共收到3宗外牆去水喉滲漏報告，承建商已按既定程序完成修繕。

對於啟池閣高座單位漏水個案，房署稱經入屋檢驗後，發現洗手間喉管及接駁曾改動，暫難確定滲漏原因，惟承建商已隨即安排吊船做檢查，10月4日完成修繕，需進一步仔細調查包括勘察外牆喉管，若發現業主須負上有關責任，業主須支付修繕費用。

房署表示，與啟鑽苑屬同一承建商、正興建或新近落成的房委會屋苑，並未發現類似去水喉滲漏問題。署方強調房委會有嚴謹機制監察承建商施工和完工時驗收，確保工程質素及建築物料符合建造合約要求。被問房署日後在招標時會否因應上述個案而對承建商扣分，房署表示房委會已有既定制度監察各承建商在房委會地盤各方面表現，表現評核報告的評分影響承建商往後投標機會及投標所得評分。

4月入伙 9月發現漏水

啟池閣有不願具名的高層單位業主4月入伙，於2月底收樓時，先發現喉管打碼位置有輕微油漆剝落，未留意外牆排水喉有否漏水。至3月，該業主要求煤氣公司人員將熱水爐及室內煤氣喉移高，同月發現外牆煤氣喉穿牆位置油漆剝落，而喉管打碼位置油漆剝落較2月嚴重。

今年6月，該業主發現連接廁所洗手盤的外牆排水管表面有青苔，至9月底發現青苔範圍擴大，疑排水喉漏水，於是嘗試倒水到廁所洗手盆，由家人透過廚房窗觀察喉管，結果發現外牆排水喉管轉曲位漏水，業主隨即聯絡區議員。

業主憂日後法團承擔 盼全驗

該業主稱，曾聽聞屋苑其他住戶亦有漏水問題，現時屋苑暫由房署代表業主監管管理公司，擔心倘成立業主委員會或法團，所有維修責任及費用將由業主承擔，盼房署或承建商盡快派員重新檢查所有單位。

黃大仙區議員魏仕成稱，曾有啟鑽苑居民向他反映外牆喉管漏水，經專人調查發現喉管蓋未妥善關上引致漏水，他猜測或因工人「無手尾」等因素所致。

稱偶有黏合欠佳

測量師倡記錄裝修前後狀况

測量師學會前會長何鉅業表示，上述個案的煤氣喉及打碼位置有外移迹象，似與承建商無關，疑與業主曾改動室內煤氣喉有關，令外牆及整組煤氣喉受力導致油漆剝落，因欠收樓時相片，以及未知業主有否做其他室內裝修，故難斷言是否手工問題。至於連接廁所洗手盤的排水喉漏水，何稱漏水或因膠水黏合欠佳，成因包括工人黐膠水不夠完整；或室內裝修如鑿牆產生震動導致膠水移位等。

何又稱，新樓偶然會出現個別喉管接駁欠佳，「可能欠最後的手尾，可能差少少檢查」。他呼籲業主記錄收樓時與入伙後、或裝修前後單位情况，有助找出責任誰屬。