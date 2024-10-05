啟德綠色集運明年招標 議員倡設體育園專線

只來往啟德 運物局稱可研究

政府正就啟德及東九系統邀請供應商及營運商提交意向書，立法會鐵路事宜小組委員會昨日討論3個項目。田北辰提出，未來當體育園有大型活動，啟德系統可加開只來往啟德站和體育園的專線，以一分鐘一班車、每班可載500人推算，料半小時可載約1.5萬人。田稱建議涉及體育園站需預留空間讓列車掉頭，如無提前規劃，「以後想做都冇機會做」，提醒當局未來招標時須明確提出要求。議員楊永杰則建議承諾可延伸系統走線的營辦商投標時應獲加分。運物局副秘書長黃珮玟回應稱會研究。

議員籲3項目統一營辦 局方：不會傾斜港鐵

另有議員關注能否由單一營辦商包攬3個項目。民建聯陳恆鑌擔心若營辦商只承接單一系統，售出車廠上蓋物業後，僅靠票務收益或會蝕本，憂慮政府計劃在20至30年合約期後收回的東九及啟德系統會變「負資產」。選委界議員陳紹雄亦認為單一營辦商負責3個項目，支出收入可「拉上補下」，有助維持財政可持續性。

黃珮玟回應，3個項目營辦商誰屬視乎招標計分，如有營辦商於各項目均獲最高分便可包攬；對於會否鼓勵此一方向，政府現無定案，會先於意向書了解市場信息。她亦提及，三者特性不同，如東九系統對爬坡能力要求較高；若由單一營辦商包攬，出問題時就會影響所有運輸系統，形容不同方案各有利弊，當局揀選營運商會視乎營運經驗及有否長遠計劃，亦會借鏡港鐵及巴士經驗，探討增加非票務收入。

新民黨李梓敬關注，本港大部分鐵路項目由港鐵承辦，如何確保招標公平；小組委員會主席張欣宇亦擔心招標評估營運能力會否令「港鐵同邊個合作就邊個贏」。 黃珮玟認為3個項目並非重鐵，港鐵無經驗，不認為招標會傾斜港鐵。