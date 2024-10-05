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港聞

港聞二

大學生駕P牌車撞飛 單車少年重創

【明報專訊】錦田昨午發生嚴重交通意外。掛「P牌」私家車沿治河路往元朗方向行駛，至關帝廟附近疑收掣不及，撞倒一輛單車，穿校服的單車少年頭部重創昏迷，送院搶救。司機涉危駕被捕，現場消息稱他考獲車牌數月。

據悉，被撞14歲少年姓翁，頭部嚴重受傷，一度停止呼吸脈搏。少年由救護車送往博愛醫院搶救，其後轉送屯門醫院留醫。警方經過初步調查，21歲孫姓私家車男司機涉危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害被捕，由警員帶署扣查。

意外非孤例 議員籲政府增安全設施

據了解，昨午4時許少年騎單車於接駁治河路與錦泰路的小徑駛出，被在治河路行駛的私家車撞倒，單車被撞飛至路旁草地，私家車衝前約15米停在逆線。警方事後封鎖部分行車線蒐證，損毁單車附近有兩隻皮鞋及一個黑色水樽，私家車左頭泵把損毁鬆脫，擋風玻璃左上角爆裂，警員度尺記錄單車、傷者墮地與私家車位置，並在車廂檢視設備及玻璃裂紋，意外起因待查。

元朗區議員何曉雯事發時經過附近，並向同樣途經的孫母了解事件，引述對方稱兒子今年讀大學3年級，考獲駕駛執照數月，當時準備回家。孫母提及當時太陽猛烈、西斜耀眼，加上路邊有一棵樹，可能影響視線釀成意外。何又說，她事後向在場街坊了解，得知該村路平時較多私家車及單車經過，過往亦有交通意外，將建議政府於路面增設減速壆，以及研究需否增加安全設施。

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