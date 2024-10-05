刺警案留言插小腸 網民罪成 官：七一敏感仇警氛圍濃 煽惑效果增

被告容昌明（案發時23歲）否認2021年7月1日煽惑他人有意圖而傷害警務人員。暫委法官陳慧敏昨在書面裁決理由提到，被告2010年從內地來港定居至今，不可能不知2019年社會事件為香港帶來的「衝擊和分裂」。陳官形容案發時本港瀰漫仇警氛圍，不能抹煞有人會被煽動以被告提出的方式犯案，裁定被告發表的「下次應插小腸」、「教人點插都唔得」及「教人下次點做都唔得」留言，屬煽惑他人非法及惡意傷害警員，上述言論「互相配合，首尾呼應，產生累積效應，加強煽惑效果」。

陳官又提到，被告是在刺警事件發生後留言，留言當天為7月1日，屬「風險較高的敏感日子」，被告建議傷害身體較脆弱的小腸位置，「給人留下影響和深刻的印象，其目的是非法及惡意傷害警務人員」，裁定被告具犯罪意圖。

被告稱感事件不合情理 官不信納

對於被告稱有感刺警事件不真實、不合情理才留言「下次應插小腸」，陳官反問，倘被告真如此覺得，何不留言表達該想法？陳官批評被告作供時避重就輕，淡化傷害警員的言論，供辭完全不可信，裁定罪成。

就着被告留言「插×死佢老豆老母」，陳官指被告聲稱不仇警，卻發布上述留言，認為他在庭上供稱留言出於「食花生」是謊話，惟該留言針對受傷警員父母發表，與控罪無關，故法庭不考慮。

【案件編號：DCCC 229/23】