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港聞

港聞二

英大律師公會主席評港強權取代法治 律政司：不符事實 政府一直依法辦事

【明報專訊】英國日前舉行法律年度開啟典禮，英格蘭和威爾斯大律師公會主席Sam Townend在正式儀式前一晚的晚宴致辭提到香港法治，Townend形容，香港法治正逐步遭強權統治，以及行政機關任意及不受制約的權力取代，昔日對香港的尊重和權威漸失。他又說，對仍在港維護司法公正及獨立、盡可能堅守陣地的法官和大律師表示同情及支持。

本港律政司發言人回應，留意到對方對香港法治的負面評論，並說必須嚴正指出「有關的個人言論與事實完全不符」，強調政府及行政機關一如既往將繼續嚴格依法及按法治原則辦事。

同場的英國司法大臣馬曼婷、當地律師會會長Nick Emmerson發言時則未提到香港。根據現場照片，現場還有香港大律師公會及律師會的代表。

國際特赦列黎智英等良心犯

政府譴責美化 籲停止抹黑

另外，國際特赦組織日前將壹傳媒創辦人黎智英、前支聯會副主席鄒幸彤及內地維權律師丁家喜列為「良心犯」，並呼籲內地及香港當局立即釋放他們。國際特赦在公布形容，三人因「和平的人權行動而遭當局監禁」。

特區政府回覆查詢時，對國際特赦將黎及鄒兩人「美化為所謂的『良心犯』」表示強烈反對及譴責。政府指出，兩人先後因涉嫌危害國家安全罪而面對刑事檢控，「公然挑戰法紀，其行可鄙，與追求『和平』、『人權』毫無關係」。發言人又說，倡議某些人不應受法律制裁等同給予特權、完全違反法治精神，並強烈敦促別有用心的反華組織停止誣衊抹黑、干預屬於中國內政的香港事務。

相關字詞﹕香港法治 律政司 英國

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