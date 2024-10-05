報道指林鄭辦公室不擬續租 行政署：按既定程序處理

位於中環半山的舊英童學校，多年前翻新成特首辦。本港首3任特首董建華、曾蔭權和梁振英現時共用這座一級歷史建築物，作為接待外賓等公務處理的場地。由於地方不足，政府在林鄭卸任後租用太古廣場辦公室為其前特首辦。翻查行政署今年提交立法會特別財委會文件，林鄭前特首辦2023至24年度經常開支的修訂預算約917萬元，較前一年度約695萬元增近三分之一，租金及相關開支佔567萬元，員工薪酬及相關開支佔286萬元，其餘為日常運作開支。

田北辰 ：終身提供辦公室不切實際

倡就前特首辦使用時間劃線

田北辰認為，考慮到前特首接待外賓的機會隨年漸減，若向前特首終身提供前特首辦並不切實際。在現時公帑緊張情况下，他建議應就前特首辦的使用時間劃線，舉例最多向3屆前特首提供辦公室，「短則15年，長則30年」，「夠鐘」就能按機制安排予剛卸任的特首，而且使用政府用地毋須擔心加租壓力。