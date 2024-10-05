環團促分段垃圾徵費 重啟先導計劃

地球之友昨日舉行環保政策倡議記者會，就廢物管理、再生能源、綠色金融等6範疇提出建議。對於特區政府今年5月底宣布無限期擱置垃圾徵費，明年中再匯報檢討，地球之友行政總裁洪藹誠質疑，現時未有先導計劃下，「政府能有什麼可以檢討」。他建議分兩階段實施垃圾徵費，首階段在年底前實施，先涵蓋大部分政府部門及其轄下的公共場所，例如政府辦公大樓、官立學校、體育館等，每3個月定期檢討成效及公眾諮詢，爭取明年底前全面推行垃圾徵費。

倡加強跨境合作處理固體廢物

此外，洪藹誠認為單靠香港處理所有廢物並不可行，鼓勵政府加強跨境合作處理固體廢物。他引述立法會數據指，直至2022年，本港廚餘回收量不足一成，堆填區每日仍有超過3000公噸廚餘，反映本港未有足夠能力處理。他認為內地有完善的回收產業鏈，政府可考慮和內地分工，如香港負責收集分類，再運送經初步處理的廢物到內地加工和回收，多管齊下處理垃圾。

團體亦關注核能和可再生能源的應用，洪認為，內地發展再生能源的技術日趨成熟，建議政府從內地輸入可再生能源，「既然內地能輸入核能，為什麼可再生能源不可以呢？」他認為可再生能源比核能更安全和低成本，是較好的替代方案。其他建議包括成立專責應對氣候變化部門，負責統領各部門推行應對極端氣候的措施，以及把綠色和可持續金融資助計劃下所有合資格課程，納入可持續進修基金，培育更多綠色金融人才。