上市公司將須披露ESG 業界料增商機

港交所修訂《上市規則》及相關附錄，要求上市公司披露任何氣候相關目標，以及當地法例規定須達到的任何溫室氣體排放目標，相關修訂明年1月1日生效。國富浩華（香港）會計師事務所主席陳維端稱，目前ESG非上市公司強制業務，但期望明年修例後相關業務增長，屆時所有公司均需處理，「好像審計一樣」，相信市場規模大。

永睿會計師事務所創辦人鄔晉昇表示，過去一年ESG相關業務增長約一成，但對比大型事務所增長不多。他估算一宗傳統審計項目收益，由數千至十多萬元不等，但一宗ESG收費以數萬元起計，但需求增長不代表業務增加。

有會計師憂細行難爭取業務

鄔晉昇解釋，由於制定ESG報告未必需要會計專業知識，亦非規定由會計師制定，坊間有秘書公司或諮詢公司都可提供服務，加上大型會計師事務所有較多資源及經驗，例如可建立ESG報告的資料庫，令小型會計師行爭取業務較難。

鄔晉昇建議政府考慮規管ESG業務須交由會計師處理，例如現時的ESG報告毋須會計師簽署作實，如果日後規管報告須由會計師制定，並簽名作實，「我們自然可吸納那些本身不是（用）會計師的公司，市場份額便會增大」。

（施政報告前瞻系列之六）