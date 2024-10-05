明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

上市公司將須披露ESG 業界料增商機

【明報專訊】港交所擬修改《上市規則》要求各上市公司披露環境、社會和管治（ESG）框架下的氣候信息。立法會會計界議員黃俊碩推算，ESG及家族辦公室目前約佔業界非審計業務收益約三四成，預計ESG對業界帶來「翻天覆地」的轉變，除會計師業務增加，一些上市公司內部亦會成立專責團隊招攬會計師處理。

港交所修訂《上市規則》及相關附錄，要求上市公司披露任何氣候相關目標，以及當地法例規定須達到的任何溫室氣體排放目標，相關修訂明年1月1日生效。國富浩華（香港）會計師事務所主席陳維端稱，目前ESG非上市公司強制業務，但期望明年修例後相關業務增長，屆時所有公司均需處理，「好像審計一樣」，相信市場規模大。

永睿會計師事務所創辦人鄔晉昇表示，過去一年ESG相關業務增長約一成，但對比大型事務所增長不多。他估算一宗傳統審計項目收益，由數千至十多萬元不等，但一宗ESG收費以數萬元起計，但需求增長不代表業務增加。

有會計師憂細行難爭取業務

鄔晉昇解釋，由於制定ESG報告未必需要會計專業知識，亦非規定由會計師制定，坊間有秘書公司或諮詢公司都可提供服務，加上大型會計師事務所有較多資源及經驗，例如可建立ESG報告的資料庫，令小型會計師行爭取業務較難。

鄔晉昇建議政府考慮規管ESG業務須交由會計師處理，例如現時的ESG報告毋須會計師簽署作實，如果日後規管報告須由會計師制定，並簽名作實，「我們自然可吸納那些本身不是（用）會計師的公司，市場份額便會增大」。

（施政報告前瞻系列之六）

相關字詞﹕施政報告前瞻系列

上 / 下一篇新聞

被揭鋼筋缺漏 安達臣首置盤停工 屋署：同時檢視承建商其餘7項目 長實：工序未完
被揭鋼筋缺漏 安達臣首置盤停工 屋署：同時檢視承建商其餘7項目 長實：工序未完
卓越天工曾屬「精進系」 屋署：已是獨立承建商
卓越天工曾屬「精進系」 屋署：已是獨立承建商
話你知：林鄭任內重大房策 曾申售樓花「為時過早」遭拒
話你知：林鄭任內重大房策 曾申售樓花「為時過早」遭拒
同性伴侶配屋權 房會稱考慮生育 官指不合邏輯 「女同志生育力更高」
同性伴侶配屋權 房會稱考慮生育 官指不合邏輯 「女同志生育力更高」
張翔稱續改革 認有缺點願聽意見
張翔稱續改革 認有缺點願聽意見
「道士」涉殺智障女 嗇色園監院：道教儀式不涉性行為
「道士」涉殺智障女 嗇色園監院：道教儀式不涉性行為
搭𨋢非禮陌生女 劍擊前港將招文韜囚21天
搭𨋢非禮陌生女 劍擊前港將招文韜囚21天
康橋性侵案母企和解 法庭續禁售產
康橋性侵案母企和解 法庭續禁售產
涉破壞國慶橫額 六旬婦被捕
涉破壞國慶橫額 六旬婦被捕
獲撥4200萬 演藝博覽舉行前易帥 10‧14起連辦5日 博覽方：未來兩周做更多介紹
獲撥4200萬 演藝博覽舉行前易帥 10‧14起連辦5日 博覽方：未來兩周做更多介紹
黃牛遭的士撞斃 司機曾演「神仙B」
黃牛遭的士撞斃 司機曾演「神仙B」
招股減清盤增 會計界：業務量無大改 嘆北上難融入市場 與內地事務所合作成出路
招股減清盤增 會計界：業務量無大改 嘆北上難融入市場 與內地事務所合作成出路
今年多內企不續登記 稱前所未見
今年多內企不續登記 稱前所未見
環團促分段垃圾徵費 重啟先導計劃
環團促分段垃圾徵費 重啟先導計劃
報道指林鄭辦公室不擬續租 行政署：按既定程序處理
報道指林鄭辦公室不擬續租 行政署：按既定程序處理
英大律師公會主席評港強權取代法治 律政司：不符事實 政府一直依法辦事
英大律師公會主席評港強權取代法治 律政司：不符事實 政府一直依法辦事
刺警案留言插小腸 網民罪成 官：七一敏感仇警氛圍濃 煽惑效果增
刺警案留言插小腸 網民罪成 官：七一敏感仇警氛圍濃 煽惑效果增
大學生駕P牌車撞飛 單車少年重創
大學生駕P牌車撞飛 單車少年重創
啟德綠色集運明年招標 議員倡設體育園專線
啟德綠色集運明年招標 議員倡設體育園專線
議員揭系統遺失紀錄 公屋滲水經年未解決
議員揭系統遺失紀錄 公屋滲水經年未解決
淡水魚乙鏈增一死
淡水魚乙鏈增一死
指禁果味煙難助戒煙 業界倡宣傳禍害打擊私煙
指禁果味煙難助戒煙 業界倡宣傳禍害打擊私煙
科學館展出盧煜明等本地科學家成就
科學館展出盧煜明等本地科學家成就
人文科學納呈分試 蔡若蓮：鼓勵多元評核
人文科學納呈分試 蔡若蓮：鼓勵多元評核
九市速遞：粵通過法律服務融合政策 港律師行開展試點 支持制訂仲裁員名冊
九市速遞：粵通過法律服務融合政策 港律師行開展試點 支持制訂仲裁員名冊
九市速遞：保利118億奪天河望江地
九市速遞：保利118億奪天河望江地
九市速遞：南航試營穗港直升機線 每程可載19人
九市速遞：南航試營穗港直升機線 每程可載19人
九市速遞：阿秒光脈衝科研設施落戶松山湖
九市速遞：阿秒光脈衝科研設施落戶松山湖
九市速遞：穗國際購物節開鑼 迎逾百場促銷展覽活動
九市速遞：穗國際購物節開鑼 迎逾百場促銷展覽活動
灣區手記：廣州南 ⇄ 廣州東 ／文：尚東美
灣區手記：廣州南 ⇄ 廣州東 ／文：尚東美
【Emily】「零技巧」攝影展 誌長者勞工日常
【Emily】「零技巧」攝影展 誌長者勞工日常
【Emily】張家朗江旻憓何詩蓓 馬會10‧13頒獎金
【Emily】張家朗江旻憓何詩蓓 馬會10‧13頒獎金
【Emily】月尾創科嘉年華 試試AI防騙裝置
【Emily】月尾創科嘉年華 試試AI防騙裝置
【Emily】陳恒鑌倡荃灣推寺廟住宿 仿日本靜修
【Emily】陳恒鑌倡荃灣推寺廟住宿 仿日本靜修
【Emily】紋身展開鑼 同場加映骷髏面具塗裝賞
【Emily】紋身展開鑼 同場加映骷髏面具塗裝賞