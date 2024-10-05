招股減清盤增 會計界：業務量無大改 嘆北上難融入市場 與內地事務所合作成出路

明報記者 劉思昆

據港交所數字，過去6年新上市公司逐年下跌，截至今年8月新上市公司有43間。破產管理署數字則顯示，今年首8月發出強制呈請書有513宗，按年升三成，亦較2018至2022年全年高。

黃俊碩：傳統審計業務或回流細行

黃俊碩表示，通關後經濟復蘇未如預期，加上公司破產清盤數目增加，今年上半年業界處理的清盤個案增加，惟不代表收益上升，他稱，清盤有俗稱自願及強制清盤兩種，近半年前者個案較多，視乎公司資產每宗收費數萬元以上，但僅約5%會計師有接手清盤業務，預期大型會計師樓發展ESG（環境、社會和管治）、家族辦公室等其他業務時，傳統審計業務或「回流」小型會計師行。

陳維端說，其公司以審計業務為主，包括IPO、年度審計等，佔整體業務八九成，他說審計業務過去一年約升10%，部分以往聘用四大行的客戶因經濟不景轉投其公司，但IPO業務銳減，亦有不少客人要求減價。永睿會計師事務所創辦人鄔晉昇說，其業務以審計和公司秘書服務為主，但亦觀察到過去一年IPO數量減少。

政府近年鼓勵本地專業服務業進軍大灣區，去年施政報告提出，爭取豐富《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》（CEPA），讓大灣區內金融服務等領域進一步對本港開放，特首李家超早前稱已完成開放服務貿易磋商，並大致達成共識，待敲定協議文本並簽署後即可實施。

黃料僅數百人獲內地資格 倡設專試

黃俊碩稱，目前本港會計師到內地執業受內地資格試的限制，雖無正式統計，但他估計僅數百人考獲內地執業資格，能單獨在內地執業的本地會計師行最多30間，客戶即使想以本港為跳板進軍內地，本港會計師亦無身分提供協助，只能與內地事務所合作，他建議設大灣區專屬會計師考試，通過後即可在大灣區提供諮詢等特定業務。

陳維端對進軍內地悲觀，稱在內地開設事務所「完全行不通」，過去多次在內地設顧問公司都「行不通」，他說內地已有不少會計師事務所，已建立一套做法，本港會計師行難以競爭，亦無法融入市場，因此現時改與內地五六間事務所合作處理兩地業務，形容「這是最佳的安排」。

陳維端稱，政府難有直接措施可幫助業界，「搞靚條廟街，篤魚蛋無用的，有大（規模）的經濟向上，會計界先得。」

（施政報告前瞻系列之六）