黃牛遭的士撞斃 司機曾演「神仙B」

涉事61歲的士司機蔡堅成曾於1999年電影《三五成群》飾演「神仙B」，意外後在警車協助了解事件。根據資料，2022年8月蔡在西沙路駕駛的士，被涉嫌醉駕的Tesla私家車越線猛撼，當時蔡並無大礙。

周四傍晚6時許，的士沿西沙路駛至近西沙豪園對開撞倒一隻牛，的士車頭嚴重損毁，碎片散落一地，蔡報警求助。被撞的牛口鼻滲血跪地，奄奄一息。有義工及市民以膠盆盛水供牛飲用，牠的眼睛疑流下淚水，其後證實傷重死亡。

義工：家慈疑換地覓食 村路不通行馬路

牛義工祁小姐說，被撞斃的牛「家慈」約4歲，雄性，一向很乖，不會跑出馬路，之前見牠都是在馬路漫步，事前其他義工仍見「家慈」在附近步過，沒想到其後遭逢厄運。

另一名義工吳小姐表示，家慈之前居於輋下村附近，疑爭輸地盤，轉到新圍覓食，但由於村路被封，只能行走馬路，十分危險，之前有3隻牛走往烏溪沙方向，結果被漁護署人員捉走。她說同一地點2017年亦發生類似意外，一隻公牛被一輛的士撞傷，傷勢不及家慈嚴重，但最終亦被漁護署「人道毁滅」。

漁署擒躲車底箭豬 數十尖刺遺地面

另外，港島市區昨日發現箭豬。一名私家車車主昨早於灣仔停車場取車時，在車底發現一隻箭豬，警方及漁護署職員到場後以長柄繩網將之擒獲，疑因箭豬曾掙扎，地面遺留數十支尖刺。箭豬已送往嘉道理農場觀察治理。