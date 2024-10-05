明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

獲撥4200萬 演藝博覽舉行前易帥 10‧14起連辦5日 博覽方：未來兩周做更多介紹

【明報專訊】獲撥款4200萬元的盛事「香港演藝博覽」本月14日起一連5日舉行，惟陣前易帥。博覽發言人昨晚回應本報查詢確認，藝發局香港演藝博覽執行總監朱靜嫻（圖）9月22日晚上提出即時辭任。另外，負責有關項目的文體旅局首席助理秘書長蔡健斌亦在本周初調任體育專員。城市售票網中19個可供訂購博覽活動的門票項目，截至昨晚有4項門票售罄。對於被指宣傳不足，發言人稱有七成上座率，過去數月在多個平台宣傳，未來兩周會在電台、電視及網絡做更多介紹。

特首李家超2022年宣布首屆香港演藝博覽會於2024年舉行，由貿發局「透過優化『亞洲知識產權交易平台』，為文藝產業化造就條件」。財政司長陳茂波於2022/23年度財政預算案公布撥款4200萬元，在兩年內舉辦首屆演藝博覽，是為表演藝術界設立的大型藝術市集。今年5月李宣布香港今年舉辦逾210項盛事中亦包括演藝博覽。

博覽本月14日舉行在即，博覽發言人昨回應稱，朱靜嫻上月22日（周日）晚上提出即時辭任藝發局香港演藝博覽執行總監，藝發局行政總裁周蕙心會繼續領導員工全力推行博覽籌備和執行工作。發言人又稱，博覽籌備進入最後階段，進展順利，將按原定日期舉辦，有來自55個地區的藝術同行確定參與，並已有超過1300個團體或人士購買博覽通行證，期望未來兩周有更多人登記。發言人表示，博覽共有約30,000張門票供持通行證人士及公眾購票參與，部分節目銷情良好，截至本月3日博覽各個項目賣出或預留給有通行證人士的門票超過2.2萬張，上座率約七成。

多項活動共3萬門票 稱上座率七成

博覽主要共有16項「演博節目」及15項「國際精品演出」，門票上月2日起在城市售票網發售，截至昨晚9時售票網顯示19項可訂購門票的活動中，4項活動包括現代舞「馬赫爾舞蹈團——無言掙脫」、話劇「叛逆同盟——原點」等門票售罄，其餘15項仍有票可購。有關注博覽人士稱，近日才在港鐵及巴士站見到宣傳廣告。

發言人稱宣傳數月 關注者稱近日才見廣告

博覽發言人又稱，博覽過去數月曾在多個平台宣傳，包括海外知名表演藝術媒體International Arts Manager，活動廣告亦已陸續於不同地方上線，包括機場、不同地區及交通工具之宣傳廣告，同時會鼓勵大學生、中學生及社區團體參與。博覽未來兩周會進一步增加宣傳和公眾認知，會陸續在電台、電視節目、網絡做更多介紹。

翻查資料，朱靜嫻曾任康文署總經理（藝術節及觀眾發展），離職後轉任博覽執行總監。藝發局2022/23年報提到，朱「馬不停蹄」到韓國、日本、泰國、美國、加拿大及澳洲等聯繫及邀請海內外同業參與博覽。

文體旅局長楊潤雄早前預計，演藝博覽可吸引800至1000名來自境外的人員、500名本地藝術有關人員參與，以及3萬觀眾觀賞節目。

香港演藝博覽facebook去年4月設立，截至昨晚有255名追蹤者，160次讚好；去年亦設Instagram，有405個粉絲，2人追蹤，發過52則帖文。

上 / 下一篇新聞

被揭鋼筋缺漏 安達臣首置盤停工 屋署：同時檢視承建商其餘7項目 長實：工序未完
被揭鋼筋缺漏 安達臣首置盤停工 屋署：同時檢視承建商其餘7項目 長實：工序未完
卓越天工曾屬「精進系」 屋署：已是獨立承建商
卓越天工曾屬「精進系」 屋署：已是獨立承建商
話你知：林鄭任內重大房策 曾申售樓花「為時過早」遭拒
話你知：林鄭任內重大房策 曾申售樓花「為時過早」遭拒
同性伴侶配屋權 房會稱考慮生育 官指不合邏輯 「女同志生育力更高」
同性伴侶配屋權 房會稱考慮生育 官指不合邏輯 「女同志生育力更高」
張翔稱續改革 認有缺點願聽意見
張翔稱續改革 認有缺點願聽意見
「道士」涉殺智障女 嗇色園監院：道教儀式不涉性行為
「道士」涉殺智障女 嗇色園監院：道教儀式不涉性行為
搭𨋢非禮陌生女 劍擊前港將招文韜囚21天
搭𨋢非禮陌生女 劍擊前港將招文韜囚21天
康橋性侵案母企和解 法庭續禁售產
康橋性侵案母企和解 法庭續禁售產
涉破壞國慶橫額 六旬婦被捕
涉破壞國慶橫額 六旬婦被捕
黃牛遭的士撞斃 司機曾演「神仙B」
黃牛遭的士撞斃 司機曾演「神仙B」
招股減清盤增 會計界：業務量無大改 嘆北上難融入市場 與內地事務所合作成出路
招股減清盤增 會計界：業務量無大改 嘆北上難融入市場 與內地事務所合作成出路
上市公司將須披露ESG 業界料增商機
上市公司將須披露ESG 業界料增商機
今年多內企不續登記 稱前所未見
今年多內企不續登記 稱前所未見
環團促分段垃圾徵費 重啟先導計劃
環團促分段垃圾徵費 重啟先導計劃
報道指林鄭辦公室不擬續租 行政署：按既定程序處理
報道指林鄭辦公室不擬續租 行政署：按既定程序處理
英大律師公會主席評港強權取代法治 律政司：不符事實 政府一直依法辦事
英大律師公會主席評港強權取代法治 律政司：不符事實 政府一直依法辦事
刺警案留言插小腸 網民罪成 官：七一敏感仇警氛圍濃 煽惑效果增
刺警案留言插小腸 網民罪成 官：七一敏感仇警氛圍濃 煽惑效果增
大學生駕P牌車撞飛 單車少年重創
大學生駕P牌車撞飛 單車少年重創
啟德綠色集運明年招標 議員倡設體育園專線
啟德綠色集運明年招標 議員倡設體育園專線
議員揭系統遺失紀錄 公屋滲水經年未解決
議員揭系統遺失紀錄 公屋滲水經年未解決
淡水魚乙鏈增一死
淡水魚乙鏈增一死
指禁果味煙難助戒煙 業界倡宣傳禍害打擊私煙
指禁果味煙難助戒煙 業界倡宣傳禍害打擊私煙
科學館展出盧煜明等本地科學家成就
科學館展出盧煜明等本地科學家成就
人文科學納呈分試 蔡若蓮：鼓勵多元評核
人文科學納呈分試 蔡若蓮：鼓勵多元評核
九市速遞：粵通過法律服務融合政策 港律師行開展試點 支持制訂仲裁員名冊
九市速遞：粵通過法律服務融合政策 港律師行開展試點 支持制訂仲裁員名冊
九市速遞：保利118億奪天河望江地
九市速遞：保利118億奪天河望江地
九市速遞：南航試營穗港直升機線 每程可載19人
九市速遞：南航試營穗港直升機線 每程可載19人
九市速遞：阿秒光脈衝科研設施落戶松山湖
九市速遞：阿秒光脈衝科研設施落戶松山湖
九市速遞：穗國際購物節開鑼 迎逾百場促銷展覽活動
九市速遞：穗國際購物節開鑼 迎逾百場促銷展覽活動
灣區手記：廣州南 ⇄ 廣州東 ／文：尚東美
灣區手記：廣州南 ⇄ 廣州東 ／文：尚東美
【Emily】「零技巧」攝影展 誌長者勞工日常
【Emily】「零技巧」攝影展 誌長者勞工日常
【Emily】張家朗江旻憓何詩蓓 馬會10‧13頒獎金
【Emily】張家朗江旻憓何詩蓓 馬會10‧13頒獎金
【Emily】月尾創科嘉年華 試試AI防騙裝置
【Emily】月尾創科嘉年華 試試AI防騙裝置
【Emily】陳恒鑌倡荃灣推寺廟住宿 仿日本靜修
【Emily】陳恒鑌倡荃灣推寺廟住宿 仿日本靜修
【Emily】紋身展開鑼 同場加映骷髏面具塗裝賞
【Emily】紋身展開鑼 同場加映骷髏面具塗裝賞