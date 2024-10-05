獲撥4200萬 演藝博覽舉行前易帥 10‧14起連辦5日 博覽方：未來兩周做更多介紹

特首李家超2022年宣布首屆香港演藝博覽會於2024年舉行，由貿發局「透過優化『亞洲知識產權交易平台』，為文藝產業化造就條件」。財政司長陳茂波於2022/23年度財政預算案公布撥款4200萬元，在兩年內舉辦首屆演藝博覽，是為表演藝術界設立的大型藝術市集。今年5月李宣布香港今年舉辦逾210項盛事中亦包括演藝博覽。

博覽本月14日舉行在即，博覽發言人昨回應稱，朱靜嫻上月22日（周日）晚上提出即時辭任藝發局香港演藝博覽執行總監，藝發局行政總裁周蕙心會繼續領導員工全力推行博覽籌備和執行工作。發言人又稱，博覽籌備進入最後階段，進展順利，將按原定日期舉辦，有來自55個地區的藝術同行確定參與，並已有超過1300個團體或人士購買博覽通行證，期望未來兩周有更多人登記。發言人表示，博覽共有約30,000張門票供持通行證人士及公眾購票參與，部分節目銷情良好，截至本月3日博覽各個項目賣出或預留給有通行證人士的門票超過2.2萬張，上座率約七成。

多項活動共3萬門票 稱上座率七成

博覽主要共有16項「演博節目」及15項「國際精品演出」，門票上月2日起在城市售票網發售，截至昨晚9時售票網顯示19項可訂購門票的活動中，4項活動包括現代舞「馬赫爾舞蹈團——無言掙脫」、話劇「叛逆同盟——原點」等門票售罄，其餘15項仍有票可購。有關注博覽人士稱，近日才在港鐵及巴士站見到宣傳廣告。

發言人稱宣傳數月 關注者稱近日才見廣告

博覽發言人又稱，博覽過去數月曾在多個平台宣傳，包括海外知名表演藝術媒體International Arts Manager，活動廣告亦已陸續於不同地方上線，包括機場、不同地區及交通工具之宣傳廣告，同時會鼓勵大學生、中學生及社區團體參與。博覽未來兩周會進一步增加宣傳和公眾認知，會陸續在電台、電視節目、網絡做更多介紹。

翻查資料，朱靜嫻曾任康文署總經理（藝術節及觀眾發展），離職後轉任博覽執行總監。藝發局2022/23年報提到，朱「馬不停蹄」到韓國、日本、泰國、美國、加拿大及澳洲等聯繫及邀請海內外同業參與博覽。

文體旅局長楊潤雄早前預計，演藝博覽可吸引800至1000名來自境外的人員、500名本地藝術有關人員參與，以及3萬觀眾觀賞節目。

香港演藝博覽facebook去年4月設立，截至昨晚有255名追蹤者，160次讚好；去年亦設Instagram，有405個粉絲，2人追蹤，發過52則帖文。