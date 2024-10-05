搭𨋢非禮陌生女 劍擊前港將招文韜囚21天

罪成後講述兩版本 官指推卸責任

被告招文韜（24歲）於2021至2023年為全職運動員，現為城大四年級學生及兼任教練，他早前否認一項非禮罪，受審後被裁定罪成。

辯方昨進一步求情稱，被告無定罪紀錄，背景良好，心理報告亦顯示他重犯機會低，冀法庭判處罰款；若法庭認為要判監，應考慮到被告只曾「攬一下」事主，判處較短刑期，讓被告盡快重回校園及社會。

裁判官朱文瀚判刑時提及，被告被定罪後曾向感化主任稱自己案發時因事主妨礙他「撳𨋢」，故「移開」對方；惟向臨牀心理學家稱自己當時是「秤起」或推開事主。朱官質疑，被告被定罪後仍向感化主任和臨牀心理學家說出事件的不同版本，可見被告推卸責任，毫無悔意。

朱官又表示，案發時事主跟被告身處同一升降機，情况「孤立無援」，被告「熊抱」事主令她更驚慌，形容本案具一定嚴重程度，應判處阻嚇及警惕的刑罰。不過朱官指出，被告案發時只碰到事主腰部，沒觸碰其他敏感部位，認為本案猥褻程度「唔算係最嚴重」，判被告監禁21日。

【案件編號：WKCC 926/24】