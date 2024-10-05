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港聞

港聞二

「道士」涉殺智障女 嗇色園監院：道教儀式不涉性行為

【明報專訊】中醫師自稱「茅山道士」並以驅邪為名，侵犯及襲擊女徒弟的智障女兒，他與事主母親否認謀殺等罪，昨日續審。控方專家證人、道士李耀輝稱，道教並無儀式牽涉性，不接納以假陽具插入女子陰道來作法，亦不會訴諸暴力來行法事，他不承認中醫師是道士，斥他是「邪教、呃人」。李耀輝接受外籍辯方大狀盤問時一度拍枱，指「你啲西方人唔懂」，反問：「辯方係咪想將邪教撥入我哋正統道教？」

斥被告是「邪教呃人」

首被告張子材被控非禮及謀殺事主吳恩宇（終年21歲），次被告兼事主母親吳馬如賡被控教唆張子材非禮事主。

道教專家證人李耀輝在高院作供確認，他曾是警隊總督察，退休後當黃大仙道士及嗇色園監院；他在中國探訪廟宇，獲夏威夷大學頒發名譽博士，又在理大當客席講師教中國文化。張子材在錄影會面稱事主邪靈上身，自認以假陽具為她破處；李耀輝稱，正統的道教信徒不能觸碰異性身體，道教不會接受張子材的行為。李又說正宗的科儀作法須在廟宇舉行，不會在私人地方。

在代表張子材的大律師Trevor Beel盤問下，李指道教包括「全真派」及「正一派」，但有如普通法和大陸法都是法律，信徒須依從中國道教協會的指引。他批評涉案相片顯示「亂七八糟」、毫不嚴肅的神壇，擺設是「呃神騙鬼」，只有一兩個道教神像。

質疑辯方律師不懂辨邪教

其後接受吳馬如賡的大律師Richard Donald盤問時，李耀輝指道教共有32本道藏，重申不會藉性做法事；他指張子材用茅山作為辯護是錯誤。Donald再問由誰判斷邪教與否，李指張子材不是用正統方法祈福法事，肯定是邪教。李提到道教涉及道德教義時，在庭上拍枱斥辯方「你啲西方人唔懂」，質問大狀是否想將邪教撥入正統道教。

Donald又問，徒弟需否聽從師傅說話，李同意。被問及道教有否考試時，李稱以他的信仰和修行，在香港、內地及海外，「無人能夠挑戰我嘅地位」。

法醫稱事主被灌「相當分量的酒」

另外，張子材在錄影會面承認灌事主飲酒，辯方盤問法醫傅家聰時稱，事主遭強迫時難以喝酒，傅指事主必定飲了相當分量的酒，只是不知她如何攝取。

【案件編號：HCCC159/21】

相關字詞﹕高等法院 非禮 誤殺罪 道士

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