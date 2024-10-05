張翔稱續改革 認有缺點願聽意見

稱已落實政府人事建議

帶港大回復正常運作

張翔在由前校委文灼非創辦的「灼見名家」專訪中表示，過去數月校內很多人都感受到一種不確定性，不點名說有些情况非常有挑戰性，他感謝教職員在困難時期支持大學及保持專業。他重申，改革可能影響很多人的利益，儘管不能讓所有人滿意、有很大困難，但「我是有決心做下去」。

張翔在訪問中未點名提及剛獲委任為暫委副校長的任詠華及顏慶雲，只提到「歡迎新成員加入管理團隊」；又說很高興暫任首席副校長王于漸及副校長（學術發展）宮鵬續任。翻查港大「大學主管人員」網頁，已更新包括任、顏兩人的資料，校長辦公室網頁截至昨晚則未更新。

張又回顧2018年剛來港大上任，就在2019年遇上反修例運動。他當時說，「那時大學管理層和校委會齊心協力將學校穩定下來，最後港大在香港幾個大學裏受到的影響是最小的」。翻查資料，2019年當時由李國章擔任校委會主席。

稱與校委協力 反修例港大影響最小

另外，張翔表示，希望薄扶林的國際創新中心可聯繫國家及國際的科研交流，聚集全球各地的頂尖科學家。