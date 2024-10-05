明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

張翔稱續改革 認有缺點願聽意見

【明報專訊】香港大學校委會與校長張翔之間的紛爭早前引起政府介入，張翔接受傳媒訪問時開腔表示，在港大最佳利益及尊重既定程序前提下，校方已按程序落實政府調研小組高層人事建議，「帶領大學回復正常運作」。在任內改動多項政策及面對「走程序」質疑的張翔續稱，改革可能影響很多人利益，「對的事還是要做下去」，同時「不可否認我自己也有缺點，但我會更好的傾聽大家的意見」。

稱已落實政府人事建議

帶港大回復正常運作

張翔在由前校委文灼非創辦的「灼見名家」專訪中表示，過去數月校內很多人都感受到一種不確定性，不點名說有些情况非常有挑戰性，他感謝教職員在困難時期支持大學及保持專業。他重申，改革可能影響很多人的利益，儘管不能讓所有人滿意、有很大困難，但「我是有決心做下去」。

張翔在訪問中未點名提及剛獲委任為暫委副校長的任詠華及顏慶雲，只提到「歡迎新成員加入管理團隊」；又說很高興暫任首席副校長王于漸及副校長（學術發展）宮鵬續任。翻查港大「大學主管人員」網頁，已更新包括任、顏兩人的資料，校長辦公室網頁截至昨晚則未更新。

張又回顧2018年剛來港大上任，就在2019年遇上反修例運動。他當時說，「那時大學管理層和校委會齊心協力將學校穩定下來，最後港大在香港幾個大學裏受到的影響是最小的」。翻查資料，2019年當時由李國章擔任校委會主席。

稱與校委協力 反修例港大影響最小

另外，張翔表示，希望薄扶林的國際創新中心可聯繫國家及國際的科研交流，聚集全球各地的頂尖科學家。

相關字詞﹕港大校委會 張翔

上 / 下一篇新聞

被揭鋼筋缺漏 安達臣首置盤停工 屋署：同時檢視承建商其餘7項目 長實：工序未完
被揭鋼筋缺漏 安達臣首置盤停工 屋署：同時檢視承建商其餘7項目 長實：工序未完
卓越天工曾屬「精進系」 屋署：已是獨立承建商
卓越天工曾屬「精進系」 屋署：已是獨立承建商
話你知：林鄭任內重大房策 曾申售樓花「為時過早」遭拒
話你知：林鄭任內重大房策 曾申售樓花「為時過早」遭拒
同性伴侶配屋權 房會稱考慮生育 官指不合邏輯 「女同志生育力更高」
同性伴侶配屋權 房會稱考慮生育 官指不合邏輯 「女同志生育力更高」
「道士」涉殺智障女 嗇色園監院：道教儀式不涉性行為
「道士」涉殺智障女 嗇色園監院：道教儀式不涉性行為
搭𨋢非禮陌生女 劍擊前港將招文韜囚21天
搭𨋢非禮陌生女 劍擊前港將招文韜囚21天
康橋性侵案母企和解 法庭續禁售產
康橋性侵案母企和解 法庭續禁售產
涉破壞國慶橫額 六旬婦被捕
涉破壞國慶橫額 六旬婦被捕
獲撥4200萬 演藝博覽舉行前易帥 10‧14起連辦5日 博覽方：未來兩周做更多介紹
獲撥4200萬 演藝博覽舉行前易帥 10‧14起連辦5日 博覽方：未來兩周做更多介紹
黃牛遭的士撞斃 司機曾演「神仙B」
黃牛遭的士撞斃 司機曾演「神仙B」
招股減清盤增 會計界：業務量無大改 嘆北上難融入市場 與內地事務所合作成出路
招股減清盤增 會計界：業務量無大改 嘆北上難融入市場 與內地事務所合作成出路
上市公司將須披露ESG 業界料增商機
上市公司將須披露ESG 業界料增商機
今年多內企不續登記 稱前所未見
今年多內企不續登記 稱前所未見
環團促分段垃圾徵費 重啟先導計劃
環團促分段垃圾徵費 重啟先導計劃
報道指林鄭辦公室不擬續租 行政署：按既定程序處理
報道指林鄭辦公室不擬續租 行政署：按既定程序處理
英大律師公會主席評港強權取代法治 律政司：不符事實 政府一直依法辦事
英大律師公會主席評港強權取代法治 律政司：不符事實 政府一直依法辦事
刺警案留言插小腸 網民罪成 官：七一敏感仇警氛圍濃 煽惑效果增
刺警案留言插小腸 網民罪成 官：七一敏感仇警氛圍濃 煽惑效果增
大學生駕P牌車撞飛 單車少年重創
大學生駕P牌車撞飛 單車少年重創
啟德綠色集運明年招標 議員倡設體育園專線
啟德綠色集運明年招標 議員倡設體育園專線
議員揭系統遺失紀錄 公屋滲水經年未解決
議員揭系統遺失紀錄 公屋滲水經年未解決
淡水魚乙鏈增一死
淡水魚乙鏈增一死
指禁果味煙難助戒煙 業界倡宣傳禍害打擊私煙
指禁果味煙難助戒煙 業界倡宣傳禍害打擊私煙
科學館展出盧煜明等本地科學家成就
科學館展出盧煜明等本地科學家成就
人文科學納呈分試 蔡若蓮：鼓勵多元評核
人文科學納呈分試 蔡若蓮：鼓勵多元評核
九市速遞：粵通過法律服務融合政策 港律師行開展試點 支持制訂仲裁員名冊
九市速遞：粵通過法律服務融合政策 港律師行開展試點 支持制訂仲裁員名冊
九市速遞：保利118億奪天河望江地
九市速遞：保利118億奪天河望江地
九市速遞：南航試營穗港直升機線 每程可載19人
九市速遞：南航試營穗港直升機線 每程可載19人
九市速遞：阿秒光脈衝科研設施落戶松山湖
九市速遞：阿秒光脈衝科研設施落戶松山湖
九市速遞：穗國際購物節開鑼 迎逾百場促銷展覽活動
九市速遞：穗國際購物節開鑼 迎逾百場促銷展覽活動
灣區手記：廣州南 ⇄ 廣州東 ／文：尚東美
灣區手記：廣州南 ⇄ 廣州東 ／文：尚東美
【Emily】「零技巧」攝影展 誌長者勞工日常
【Emily】「零技巧」攝影展 誌長者勞工日常
【Emily】張家朗江旻憓何詩蓓 馬會10‧13頒獎金
【Emily】張家朗江旻憓何詩蓓 馬會10‧13頒獎金
【Emily】月尾創科嘉年華 試試AI防騙裝置
【Emily】月尾創科嘉年華 試試AI防騙裝置
【Emily】陳恒鑌倡荃灣推寺廟住宿 仿日本靜修
【Emily】陳恒鑌倡荃灣推寺廟住宿 仿日本靜修
【Emily】紋身展開鑼 同場加映骷髏面具塗裝賞
【Emily】紋身展開鑼 同場加映骷髏面具塗裝賞