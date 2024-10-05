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港聞

港聞二

同性伴侶配屋權 房會稱考慮生育 官指不合邏輯 「女同志生育力更高」

【明報專訊】現行公屋和居屋計劃不承認海外結婚的同性伴侶，先後有男同志入稟司法覆核，獲原訟庭和上訴庭裁定勝訴。房委會終極上訴，昨於終院開庭審理。房委會一方稱，政府鼓勵港人自然生育，促進人口增長，異性伴侶較大機會生兒育女，有別於同性伴侶。法官質疑說法不合邏輯，舉例女同志伴侶有更高的生育能力，異性夫婦未必生育。法官聽畢擇日裁決。

兩宗案件的上訴人為房委會；同志公屋案答辯人為Nick Infinger；居屋案答辯人為李亦豪，代亡夫吳翰林繼續訴訟。英國御狀Monica Carss-Frisk代表房委會，另一英國御狀Timothy Otty代表男同志一方，雙方陳辭圍繞房委會配偶政策是否合憲（見表）。

房會：政府鼓勵自然生育

承認文件無提相關字眼

Carss-Frisk首先表示，公屋和居屋政策關乎分配珍貴的資源，房委會有廣泛權力制定政策，若只有異性伴侶的傳統家庭可輪候房屋，有助鼓勵生育、緩和人口老化。

她說，異性伴侶獨享公屋申請權和居屋入住權，是九七回歸前已確立的權利，現時應該延續。常任法官李義質疑說法，指異性伴侶是否有特殊權利應由法庭審視。

首席法官張舉能問及，房委會稱政府鼓勵自然生育（natural procreation），有沒有具體證據；Carss-Frisk稱，政府文件沒有明言自然生育一字，生兒育女是大部分異性伴侶成家的方式；同性伴侶透過人工受孕或領養建立家庭，成本高昂、過程複雜，而公屋和居屋的對象是中低收入家庭，不宜將同性和異性伴侶放在同一類別比較。

張官關注，不少異性夫婦無子女，或者無計劃生育，仍可申請公屋，為何不可直接比較異性和同性伴侶；Carss-Frisk回應，房委會一貫立場是優先考慮異性伴侶，比起同性伴侶，前者較大機會養育下一代。

房會指異性伴侶較大機會育下一代

常任法官霍兆剛質疑說法不合邏輯，若只考慮生育能力，兩名女同志締結伴侶關係，顯然生育能力更高；Carss-Frisk則稱，政府有權就資源分配統一界線，做法未必完美。

同志一方指異性伴侶未必生育

兄弟姐妹也可申公屋

Timothy Otty則表示，異性伴侶不一定願意生育，房委會政策基於性取向，將同性伴侶排除在外，違反《基本法》平等權。他稱，目前異性伴侶、祖孫、兄弟姐妹等家庭關係可以申請公屋，房委會僅排除同性伴侶，欠缺合理基礎。

對於房委會主張，多年來房屋政策賦予異性伴侶特殊權利，Timothy Otty質疑不是政策宗旨，指政府採用生育能力為分配房屋的標準，建基於刻板印象。他又稱，同性伴侶會互相關心和付出，並渴望同居生活，和異性伴侶沒有差別。

【案件編號：FACV 2-3/24】

相關字詞﹕房委會 房屋 同性平權 終極上訴

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