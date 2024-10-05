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卓越天工曾屬「精進系」 屋署：已是獨立承建商

【明報專訊】安達臣道首置盤原由「精進建築工程有限公司」承建，惟精進建築工程承建地盤發生多宗奪命意外後，被屋宇署拒絕續牌，去年由當時屬「精進系」的卓越天工接手。屋宇署昨日重申，今次涉事的卓越天工已是獨立註冊的承建商。興聯集團旗下另一公司「精進建築有限公司」，近年亦因涉包括房協地盤塌天秤等致命工業意外，其註冊去年4月屆滿後，承建商註冊續期申請一直未有結果。消息稱，精進建築續牌或在11月有結果，惟續牌機會未許太樂觀。

精進建築申續牌料11月有結果

安達臣道首置盤工程去年11月由卓越天工接手，卓越天工其後被發現與「精進建築工程」及興聯集團有關連，其註冊辦事處地址跟「精進建築工程」、「精進建築」及興聯集團的註冊地址曾經相同，卓越天工董事局部分成員亦一度與該3間公司一樣。至去年10月政府宣布「精進建築工程」除名，同月卓越天工更改註冊地址，董事局成員亦改變，跟該3間公司不同。

卓越獲授權簽署人非被除名者

屋宇署昨日稱，卓越天工已經是獨立註冊承建商；註冊制度下，註冊承建商須有合適的獲授權簽署人負責監督工程，而卓越天工獲授權簽署人，並非精進建築工程去年續期申請過程中被除名的獲授權簽署人。

精進建築今年4月申請續牌前夕，母公司興聯集團的總經理周暢光接受本報訪問表示，精進建築曾去信政府，陳述所做多項安全改善措施。至8月興聯集團主席潘榕向員工發信，稱公司遇上歷來最艱難逆境，公司董事及高層「鍥而不捨」要求自己減薪，經考慮後決定，參與要求減薪的同事減薪2%，薪金2萬元以下員工則加薪2%，薪金2萬元以上的今年凍薪。

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