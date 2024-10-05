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被揭鋼筋缺漏 安達臣首置盤停工 屋署：同時檢視承建商其餘7項目 長實：工序未完

【明報專訊】未完工的觀塘安達臣道「港人首置上車盤」項目被揭鋼筋缺漏，屋宇署昨日確認第3座29樓6條橫樑鋼筋配置較批准圖則的要求少，而整體建築物無明顯危險；上月28日該署已要求承建商停工和提交報告，包括額外抽樣測試。發展商長實集團昨稱，樓宇紮鐵及鋼筋工序未完成，駐地盤結構工程師亦未做相關檢測。有結構工程師指缺少鋼筋將影響承重力，但因無圖則對比，難評估實際影響；有測量師則預料抽樣測試或需兩個月。

發展局長甯漢豪昨日會見傳媒時表示，屋宇署巡查發現涉事項目樓宇有個別地方與批准圖則不符，但原因及整體情况仍待有關人士及署方跟進，「現在不可以過早下定論，說事件是因為什麼人或者機構出錯造成，從而再更跳多幾步，說停止某些投標資格。未去到這個地步」。她說，項目仍在建造，未有樓房賣出，需找出事件始末，屋宇署會做好把關和執管角色。

一樓層鋼筋配置少於要求

促額外測試交報告

涉事地盤位於前安達臣石礦場，項目由長實發展，承建商為卓越天工。6幢住宅大樓均正進行上蓋工程，已完成的混凝土結構樓層介乎22層至29層。網媒「香港01」昨早報道指其中一幢樓宇缺少至少4條鋼筋。屋宇署下午發新聞稿回應查詢稱，8月下旬接獲舉報表示工程有部分結構的鋼筋未依《建築物條例》標準安裝，署方先後4次派員巡查，9月26日發現第3座第29樓正進行的鋼筋屈紮工序，有6條橫樑鋼筋配置較批准圖則的要求少。當局沒提到涉及鋼筋具體數目及規格。

屋宇署發言人續稱，註冊結構工程師代表及註冊承建商代表當日未能即時提供合理解釋。署方翌日再召見項目註冊結構工程師，要求提交詳細調查及糾正工程報告，包括所需的額外抽樣測試，以判斷其他樓層及座數有否類似情况，以及提交加強地盤監督建議。整個地盤9月28日起停工，待報告和建議獲屋宇署滿意後才可復工。

發言人又稱正繼續調查事件，亦正檢視涉事承建商負責的其他7個私人發展項目的上蓋工程；連同今次涉事地盤，有4個是承接去年11月從「一般承建商註冊」除名的精進建築工程有限公司的項目。

長實稱銷售時間表不變

長實昨日回覆查詢稱，有關樓宇的紮鐵及鋼筋工序尚在進行，並未完成，亦未做相關檢測，正責成顧問團隊了解圖則情况及適當處理。長實營業部首席經理郭子威補充，該項目銷售計劃會按當時投地所訂立的時間表而定。

專家：倘缺主筋或斷牆

結構工程師倪學仁表示，缺少鋼筋將影響承重力，若缺漏涉「主筋」，牆身有可能斷裂，「如果整幢樓都不足鐵時，就很易會出事」。但他指由於該樓層未灌混凝土，「重新紮鐵，紮番啱就得」，並推測出錯或源於分派的鋼筋數量有誤。至於檢查已灌混凝土的樓層，倪指單層鋼筋可透過機器檢查，多層則需鑿穿石屎；如發現問題，可透過重紮或「包大」鋼筋等結構補救方案解決。

建築測量師謝志堅表示，鑿開混凝土測試會受指定的百分比影響，舉例每層需檢查一尺乘一尺面積鋼筋的數量、直徑、距離等，連同報告則需約兩個月。他續指，即使有橫樑的鋼筋配置較圖則少，承建商普遍會預留緩衝空間（buffer），「圖則會較法例要求高一些，所以要看現時少了鋼筋後，會否仍達到要求」。謝估計一旦未符法例要求，則需較長時間處理，或導致整個項目延遲。

立法會議員梁文廣表示非常關注事件，指缺漏鋼筋涉及高強度鋼筋，如情况嚴重，或影響樓宇結構安全。他指承建商需檢查清楚其他座數有否類似情况，亦要徹查缺漏原因，確保工程安全及質素，並適時公開交代，釋除市民疑慮。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕屋宇署 長實集團 發展局 發展局長甯漢豪 港人首置 安達臣道

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