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港聞

港聞二

灣區手記：廣州南 ⇄ 廣州東 ／文：尚東美

【明報專訊】梅龍高鐵在上月中秋前夕通車，通車之後與梅州至汕頭高鐵、贛州至深圳高鐵、廈門至深圳高鐵、廣深港高鐵廣州至深圳段構成一條「環線高鐵」，鐵路部門也因此開行一條十分有趣的高鐵班次，就是從廣州南往返廣州東的環線列車。雖然高鐵很快，只是坐這班列車從廣州南去廣州東要花逾5個小時，二等座車票亦要400多元人民幣一張，正常來說除了貪新鮮，應該不會有人真的由終站搭到終站吧。

那麼正常情况下可以怎樣從廣州南站去廣州東站？可以從廣州南站乘坐地鐵2號線到公園前站，再轉地鐵1號線到達廣州東站，車程加上等車及步行時間，大約花個半小時。打車的話，車程大約1小時左右，不過行經路段經常塞車，加上在南站或東站叫網約車甚不方便，所以實際要花的時間也很可能超過1小時。

可能有人會問，應該很少機會要這樣從一個高鐵站去到另一個高鐵站吧。雖然多數如是，但也非盡然，廣深港高鐵從西九出發，終點站既可以是廣州東，亦可以是廣州南，如果有人買錯終點站的車票，或者想坐的班次剛好已滿呢？

話又說回來，日後會否有更快捷的方式往返廣州南站與廣州東站？也非沒有，去年9月，連接廣州站至廣州南站的廣南聯絡線正式開工建設，開通後就能從西九乘高鐵到廣州站，從廣州站去廣州東站，無論打車或是地鐵，都會比廣州南站出發快。

文：尚東美

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