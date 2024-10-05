灣區手記：廣州南 ⇄ 廣州東 ／文：尚東美

那麼正常情况下可以怎樣從廣州南站去廣州東站？可以從廣州南站乘坐地鐵2號線到公園前站，再轉地鐵1號線到達廣州東站，車程加上等車及步行時間，大約花個半小時。打車的話，車程大約1小時左右，不過行經路段經常塞車，加上在南站或東站叫網約車甚不方便，所以實際要花的時間也很可能超過1小時。

可能有人會問，應該很少機會要這樣從一個高鐵站去到另一個高鐵站吧。雖然多數如是，但也非盡然，廣深港高鐵從西九出發，終點站既可以是廣州東，亦可以是廣州南，如果有人買錯終點站的車票，或者想坐的班次剛好已滿呢？

話又說回來，日後會否有更快捷的方式往返廣州南站與廣州東站？也非沒有，去年9月，連接廣州站至廣州南站的廣南聯絡線正式開工建設，開通後就能從西九乘高鐵到廣州站，從廣州站去廣州東站，無論打車或是地鐵，都會比廣州南站出發快。

文：尚東美