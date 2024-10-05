指禁果味煙難助戒煙 業界倡宣傳禍害打擊私煙

調查：不足一成信有助戒煙

相關議員和業界上月在全港700間連鎖便利店、報紙檔及酒吧收集約8300份問卷回應，當中約四成半受訪者自稱煙民，另兩成半非煙民。對於盧寵茂就控煙措施的建議，香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁稱，水煙能為酒吧業帶來約三成生意升幅，而疫後本港經濟落後其他地區，不解當酒吧業界「不遺餘力」地爭取生意的時候，為何有部門會在這時期推出影響經濟復蘇的政策。

香港報販協會主席林長富亦認為，若建議最終落實，將驅使更多人轉投私煙市場，不法分子更「發大財」。林呼籲政府不要在本地經濟不景時，實施極端政策，令遊客覺得香港「好多嘢都唔做得」，因而減低來港意欲，拖累本地經濟發展。

調查亦發現，逾八成受訪者認為政府未解決私煙問題前，不應上調煙稅。邵指近月政府煙稅收入比去年同期少逾六成，惟吸煙人口沒有太大調整，反映加稅成效不大，應加強打擊私煙，令稅收及煙民數量重回正比，才考慮增加合理煙稅作控煙策略。