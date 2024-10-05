議員揭系統遺失紀錄 公屋滲水經年未解決

黃國稱，橫頭磡邨宏祖樓、宏偉樓、宏耀樓及宏禮樓等多座樓宇頂層單位天花長期滲水，租住宏祖樓頂層單位楊女士今年3月睡覺時，單位天花剝落，雖無人受傷，但擔心下次再有石屎剝落傷及子女。他又以宏偉樓租戶陳婆婆為例，指滲水問題由來已久，稱陳的單位天花剝落問題已逾10年，多年前曾向屋邨辦事處提出維修申請，仍未獲妥善維修。

橫頭磡屢換物管 居民指維修差

黃國又指房委會現稱維修多在14天內完成，並會將未完成的維修訴求存檔CSMS，但他蒐集的求助情况與CSMS的數據多處不符，且多數個案維修耗時逾兩個月。他又稱20年來當局對頂層滲水嚴重的樓宇僅有過一次維修，宏耀樓則一次都未有。他據其議員辦事處收到的維修求助個案，指不論頂層單位天花滲水還是其他維修個案，從申請維修日到完成維修，耗時皆兩個月以上，更甚者長達12年未妥當處理。

黃國另指橫頭磡邨頻繁更換外判物業公司，不少住戶曾反映維修質素欠理想，部分拖延數周才上門檢查；亦有住戶投訴紀錄存檔欠系統，未妥善保管。他稱部分住戶曾被房署職員告知，因更換外判物業管理公司而未找到過往紀錄，導致問題數年未解決。

黃國促房署對現有公共屋邨頂層單位滲水問題做調研，尋找滲水原因，並制訂定期防水工程時間表；對橫頭磡邨急需處理樓宇、個案盡快做妥維修和天台防漏工程，同時應定期檢查公屋頂層單位滲水問題，並設恆常天台防水工程機制。