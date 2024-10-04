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港聞

港聞二

民協倡831方案為本訂「雙普選」時間表

【明報專訊】民協早前向政府遞交《施政報告》建議，其中提出由現屆政府訂立推行「雙普選」的時間表，以完成《基本法》第45條及第68條的憲制責任，民協主席廖成利提出，以「831方案」為起點，透過3屆特首選舉逐步改選制，推算最少至2037年始達至「雙普選」。他建議先盡快修例增加下屆立法會的直選議席，由20席增至30席，又建議為「全民皆選民」立法。

民協向政府提交《施政報告》建議，32項涵蓋政制、醫療、經濟、房屋、勞工權益等方面。廖成利引述三中全會提出「進一步深化改革」，本港政制同樣要向前進步，他建議先增加民選議席，地區直選沿用單票制做法，但由雙議席改為三議席，同樣可讓更多有意從政、參選者透過選舉「練功」；同時將選委會界別40席減至30席。

指「愛國者治港」倘不變

違三中全會深化改革指示

廖成利認為，若現行的「愛國者治港」方式維持不變，將有違「深化改革」，強調「經濟問題不止以經濟措施解決」。

對於民協的未來，廖成利稱該黨維持社區服務、會見市民、到內地考察、資助會員進修等，「隨時準備政制開放時，可以去參與（選舉）」。他承認在目前選制下，能否參選是被動，但認為要有「運動員精神」繼續準備。

特首李家超預告經濟議題是《施政報告》重點之一，民協建議政府推5000元的「留港消費券」，總幹事郭偉誠表示，市民留意到過往推消費券計劃，商戶會加價，建議政府與商戶合作，同時推折扣優惠吸引港人留港消費。郭又建議重發小販牌，帶頭推動地區經濟活動。

民協同時建議設長者牙科保健計劃，為60歲或以上長者提供定期洗牙服務、口腔檢查及護理等服務，減少牙科治療的壓力。

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