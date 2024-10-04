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港聞

港聞二

民建聯倡減股票印花稅或單邊徵收

【明報專訊】近年本港新股上市與市場交投持續走低，民建聯建議政府進一步提升本港資本市場競爭力，包括將股票印花稅率改為只向交易其中一方徵收0.1%。會計界立法會議員黃俊碩預料，改動會令政府每年收入減少290億元，但強調屬「釋出善意」可刺激交易。民建聯另提議政府加快處理上市申請，讓港投公司將新股上市認購納入投資範疇等，期望有關建議可在本月中發表的《施政報告》落實。

政府2021年把股票印花稅由0.1%增至0.13%，再於去年將稅率回復至0.1%。黃俊碩指出，內地已於本年8月進一步調低股票印花稅至只收取賣出方0.05%，而本港印花稅目前仍比其他競爭對手高，建議降低水平，或只向單邊徵收。他以每日平均成交額約1300億元推算，將股票印花稅改為單邊徵收0.1%後，料政府每年收入會減少約290億元。對於在政府財赤下建議調低稅率，黃俊碩認為做法有助吸引市場交易，增加資金流動，「錢來到香港後會再投資。市場好時人才就會來港，間接帶動到其他稅收」。

倡降上市門檻 加快審批

另一名民建聯選委界議員陳仲尼提出，由政府全資擁有的「香港投資管理有限公司」可在符合投資準則的前提下，將新股上市認購納入投資範疇中，透過作為基礎投資者，提振本港對新股市場的信心。民建聯另建議當局放寬上市門檻、加快審批上市申請。近日香港市場受內地政策刺激而回暖，黃俊碩認為即使有中央「組合拳」，本港「自己都要動」，冀把握目前市况制定改革措施。

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