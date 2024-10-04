明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

智障女被殺案法醫：酒精過量、吞物入氣道 肺炎呼吸受阻致死

【明報專訊】自稱「茅山道士」的中醫師涉於2019年借口驅邪侵犯及襲擊女徒弟的智障女兒，他與事主母親否認謀殺等罪，案件昨在高院續審。由控方傳召的法醫供稱，事主當年9月2日下午屍僵開始消失，推斷她同日凌晨1時半死亡，身上傷勢在一兩日內造成，與中醫師在錄影會面稱曾推事主頭部撞牆之說法脗合。法醫又指，頭部受傷的事主攝取過多酒精及染有肺炎，不省人事並無法活動，以上種種因素加上呼吸受阻致死。

被告張子材被控非禮及謀殺事主吳恩宇（終年21歲），被告兼事主母親吳馬如賡則被控教唆張非禮事主。

法醫傅家聰昨在庭上翻閱事主傷勢照片稱，照片可見她面部遍佈黑紅瘀傷。傅確認事主的臉額手腳均有瘀傷擦傷，臉頸有疑似口水或眼淚的分泌痕迹，甚至帶血；他同意事主被鈍物導致大範圍挫傷，但難以準確說明如何致傷。他稱事主有多處明顯傷口，不是由簡單或隨意接觸造成，而是受到撞擊，並相信事主從沒求醫治理。

傅續指，事主頭部受傷及腦膜出血，她可能在不清醒時吞下東西誤入氣道，引起肺部細菌感染，加上血液的酒精含量相當高，出現肺炎，肺炎和酒精中毒均有礙呼吸。傅估計事主於較早時攝取的酒精濃度更高，經數小時至一天引發肺炎。他說，張子材在警誡會面透露事主曾頭部撼牆，可解釋事主傷勢，但張沒提到事主四肢被打。

至於警方從張手機檢取相片，傅家聰指隱約見到事主臉上傷口，與解剖發現她眼部周圍有傷一致。另外有證供指事主身亡時穿著尿片，法官關注腎臟是否有問題，傅稱沒發現相關情况。

【案件編號：HCCC159/21】

相關字詞﹕法醫 智障人士 謀殺案 道士

上 / 下一篇新聞

Coldplay門票下周售 企位價冠亞洲 7種票價最平399 李兆波倡推跨行業優惠帶動市道
Coldplay門票下周售 企位價冠亞洲 7種票價最平399 李兆波倡推跨行業優惠帶動市道
主場館喉管漏水 稱已修不礙進度
主場館喉管漏水 稱已修不礙進度
海園：「安安」「可可」完全適應新環境 食量便量近四川時
海園：「安安」「可可」完全適應新環境 食量便量近四川時
是否連住公屋3月 12萬全長者戶須申報 房署：倘遷院舍或內地養老 會有適應期
是否連住公屋3月 12萬全長者戶須申報 房署：倘遷院舍或內地養老 會有適應期
羅淑佩：巡公屋車場 揭4戶資產超額
羅淑佩：巡公屋車場 揭4戶資產超額
居屋首日接約6660申請 2019年後最少
居屋首日接約6660申請 2019年後最少
告《大公報》誹謗 黎智英倡設陪審
告《大公報》誹謗 黎智英倡設陪審
白衣人案結案陳辭 官藤條自打 稱輕力也痛
白衣人案結案陳辭 官藤條自打 稱輕力也痛
悼周梓樂「犯聚」判感化 Lunch哥上訴駁回
悼周梓樂「犯聚」判感化 Lunch哥上訴駁回
父憂心入院向警揭發 男警認無牌駕駛撞欄
父憂心入院向警揭發 男警認無牌駕駛撞欄
私家車避警截查撞翻 司機逃逸
私家車避警截查撞翻 司機逃逸
5食安督察涉偷食品樣本 一認罪做控方證人
5食安督察涉偷食品樣本 一認罪做控方證人
學聯帳目官司和解撤訟 爭議訟費
學聯帳目官司和解撤訟 爭議訟費
藥房嘆前景黯 盼行業轉型專業化 長遠提供藥物諮詢 倡禁未註冊店名涵「藥」
藥房嘆前景黯 盼行業轉型專業化 長遠提供藥物諮詢 倡禁未註冊店名涵「藥」
核心區一成空置 零售協會：毛利不夠付租金人手
核心區一成空置 零售協會：毛利不夠付租金人手
灣仔舒適堡原址再轉名PERFIT營運 客稱沒被要求加簽文件 消委：新投資者前日聯絡
灣仔舒適堡原址再轉名PERFIT營運 客稱沒被要求加簽文件 消委：新投資者前日聯絡
女童疑墮捷運月台間隙 運物局：機管局無通報
女童疑墮捷運月台間隙 運物局：機管局無通報
航班顯示系統故障 機管局：「熱後備」未能啟動
航班顯示系統故障 機管局：「熱後備」未能啟動
荃灣國慶橫額被破壞
荃灣國慶橫額被破壞
預設用戶資料訓練AI 私隱署函LinkedIn
預設用戶資料訓練AI 私隱署函LinkedIn
民建聯倡減股票印花稅或單邊徵收
民建聯倡減股票印花稅或單邊徵收
民協倡831方案為本訂「雙普選」時間表
民協倡831方案為本訂「雙普選」時間表
潮行GBA：南沙遊館 霍英東憶舊
潮行GBA：南沙遊館 霍英東憶舊
灣區手記：有得選沒得選 ／文：尚東美
灣區手記：有得選沒得選 ／文：尚東美
【Emily】話或贏戰役輸咗國家 葉劉籲來港避難 以領館：國民好堅韌
【Emily】話或贏戰役輸咗國家 葉劉籲來港避難 以領館：國民好堅韌
【Emily】法國科學節主題海洋 可體驗VR潛海
【Emily】法國科學節主題海洋 可體驗VR潛海
【Emily】俄賀與華建交75年 丘應樺切蛋糕
【Emily】俄賀與華建交75年 丘應樺切蛋糕
【Emily】肉肉大米叫陣貶對手 挽肉と米黃傑龍：不太有禮
【Emily】肉肉大米叫陣貶對手 挽肉と米黃傑龍：不太有禮
【Emily】共享基金會赴老撾災區 助防登革熱爆發
【Emily】共享基金會赴老撾災區 助防登革熱爆發