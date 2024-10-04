智障女被殺案法醫：酒精過量、吞物入氣道 肺炎呼吸受阻致死

被告張子材被控非禮及謀殺事主吳恩宇（終年21歲），被告兼事主母親吳馬如賡則被控教唆張非禮事主。

法醫傅家聰昨在庭上翻閱事主傷勢照片稱，照片可見她面部遍佈黑紅瘀傷。傅確認事主的臉額手腳均有瘀傷擦傷，臉頸有疑似口水或眼淚的分泌痕迹，甚至帶血；他同意事主被鈍物導致大範圍挫傷，但難以準確說明如何致傷。他稱事主有多處明顯傷口，不是由簡單或隨意接觸造成，而是受到撞擊，並相信事主從沒求醫治理。

傅續指，事主頭部受傷及腦膜出血，她可能在不清醒時吞下東西誤入氣道，引起肺部細菌感染，加上血液的酒精含量相當高，出現肺炎，肺炎和酒精中毒均有礙呼吸。傅估計事主於較早時攝取的酒精濃度更高，經數小時至一天引發肺炎。他說，張子材在警誡會面透露事主曾頭部撼牆，可解釋事主傷勢，但張沒提到事主四肢被打。

至於警方從張手機檢取相片，傅家聰指隱約見到事主臉上傷口，與解剖發現她眼部周圍有傷一致。另外有證供指事主身亡時穿著尿片，法官關注腎臟是否有問題，傅稱沒發現相關情况。

【案件編號：HCCC159/21】