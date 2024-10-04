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航班顯示系統故障 機管局：「熱後備」未能啟動

【明報專訊】本報早前報道，機場三跑系統最快11月28日正式運作，惟機場客運量未回復疫前水平，或影響三跑使用量。機管局向立法會提交文件稱，目標11月獲簽發機場牌照，其後三跑系統會分階段在半年內逐漸增加使用量。文件亦提到今年6月航班資料顯示系統故障、機場一度需以白板提供航班資料事件，機管局指事故根源是系統「同時出現若干罕見故障」，供應商承認系統設計上未能預計和預防，已委任獨立顧問，為所有重要及關鍵資訊科技系統的系統基建全面檢討，最遲明年底完成。

稱全面檢討最遲明年底完成

除三跑外，機管局亦交代擴建的二號客運大樓進度，稱大樓外圍結構大致完成，正做屋宇設備及裝修工程，T2客運廊的混凝土上層結構已大致完成，正裝設樓頂及玻璃幕牆及推進屋宇設備及裝修。

另外，航班資料顯示系統今年6月故障，實時航班更新資料無法顯示在客運大樓及機場網站等，一度需人手寫白板提供資料。機管局稱與供應商檢討後發現，事故起因是系統同時出現若干罕見故障。

局方表示，故障不僅導致航班資料顯示系統失靈，可用作替代的平衡備用系統「熱後備」亦未能啟動，可替代主系統的獨立「冷後備」系統當日啟動需時較預期長。局方事後已與供應商共同設計並實施解決方案，包括改善「冷後備」設計，縮短其啟動時間，另已設立獨立系統及購入流動電子顯示板，在「冷熱後備」系統均故障時用於應急顯示。

相關字詞﹕三跑 航班資料顯示系統 機場管理局 機場三跑 機場

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