航班顯示系統故障 機管局：「熱後備」未能啟動

稱全面檢討最遲明年底完成

除三跑外，機管局亦交代擴建的二號客運大樓進度，稱大樓外圍結構大致完成，正做屋宇設備及裝修工程，T2客運廊的混凝土上層結構已大致完成，正裝設樓頂及玻璃幕牆及推進屋宇設備及裝修。

另外，航班資料顯示系統今年6月故障，實時航班更新資料無法顯示在客運大樓及機場網站等，一度需人手寫白板提供資料。機管局稱與供應商檢討後發現，事故起因是系統同時出現若干罕見故障。

局方表示，故障不僅導致航班資料顯示系統失靈，可用作替代的平衡備用系統「熱後備」亦未能啟動，可替代主系統的獨立「冷後備」系統當日啟動需時較預期長。局方事後已與供應商共同設計並實施解決方案，包括改善「冷後備」設計，縮短其啟動時間，另已設立獨立系統及購入流動電子顯示板，在「冷熱後備」系統均故障時用於應急顯示。