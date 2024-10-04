明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

女童疑墮捷運月台間隙 運物局：機管局無通報

【明報專訊】機場旅客捷運系統（APM）早前發生至少3宗事故，其中去年底有女童疑誤踏列車與月台間空隙，幾乎墮軌，機管局首次回覆傳媒時否認，後改稱曾調查，被指瞞報。機管局昨再回覆稱，去年11月有員工報告有乘客告知「鞋物」掉進空隙，並無報稱有乘客掉進空隙，故回應傳媒時稱無相關事件，現重新檢視。局方又認為片段只顯示女童或曾跌倒，未能肯定掉進空隙。

機管局指員工初稱鞋物 議員斥淡化

立法會鐵路事宜小組委員會主席張欣宇認為，女童疑踏空後，車廂片段顯示雙手按車廂地板，同時月台鏡頭未拍攝到她的下半身，故唯一解釋是女童非跌倒，是部分身體掉進空隙。他批評機管局回應予人否認和淡化事件感覺，促徹查為何員工未全面及適當通報事故。

據《機場管理局（旅客捷運系統）（安全）規例》，如有人跌在列車與月台間，須匯報運輸及物流局。運物局昨回覆確認，機電署鐵路科為APM安全監管機構，但機管局無向運物局或機電署通報3宗事故。

機電署稱匿名電郵告知3事故 重新查

運物局又稱高度關注事件疑有人隱暪，已促機管局檢視事件及突發事故通報程序，一個月內匯報，政府會適時公開調查結果；並責成機電署及機管局調查期間需確保APM安全運作。機電署回覆時透露，今年1及7月經匿名電郵被告知3宗事故，署方已就事件面見相關人員和查閱操作日誌紀錄重新調查。機管局昨稱會重新檢視，一個月內向機電署交報告。

有傳媒昨報道，APM今年有路軌道岔破裂及隧道出現火花，去年底有女童疑險墮軌，機管局初回覆時承認前者，否認後者，後改稱今年1月按機電署要求調查，但基於私隱條例沒保留去年11月閉路電視紀錄，故調查無發現。

機管局：按當時資料不需報 機電署接納

機管局昨解釋，閉路電視紀錄只保留一個月，1月調查時已無去年11月紀錄；按當時資料，3宗事故均屬不需匯報，強調機電署當時接納此處理。涉事月台為一號客運大樓往海天中轉大樓列車月台，機管局指涉事路段月台與車門空隙去年7月起收窄至7.1至10.1厘米，但仍較其他路段2.5至5厘米大。張欣宇倡檢視設計填補空隙。

相關字詞﹕機管局 機場 機場旅客捷運系統

上 / 下一篇新聞

Coldplay門票下周售 企位價冠亞洲 7種票價最平399 李兆波倡推跨行業優惠帶動市道
Coldplay門票下周售 企位價冠亞洲 7種票價最平399 李兆波倡推跨行業優惠帶動市道
主場館喉管漏水 稱已修不礙進度
主場館喉管漏水 稱已修不礙進度
海園：「安安」「可可」完全適應新環境 食量便量近四川時
海園：「安安」「可可」完全適應新環境 食量便量近四川時
是否連住公屋3月 12萬全長者戶須申報 房署：倘遷院舍或內地養老 會有適應期
是否連住公屋3月 12萬全長者戶須申報 房署：倘遷院舍或內地養老 會有適應期
羅淑佩：巡公屋車場 揭4戶資產超額
羅淑佩：巡公屋車場 揭4戶資產超額
居屋首日接約6660申請 2019年後最少
居屋首日接約6660申請 2019年後最少
告《大公報》誹謗 黎智英倡設陪審
告《大公報》誹謗 黎智英倡設陪審
白衣人案結案陳辭 官藤條自打 稱輕力也痛
白衣人案結案陳辭 官藤條自打 稱輕力也痛
悼周梓樂「犯聚」判感化 Lunch哥上訴駁回
悼周梓樂「犯聚」判感化 Lunch哥上訴駁回
父憂心入院向警揭發 男警認無牌駕駛撞欄
父憂心入院向警揭發 男警認無牌駕駛撞欄
私家車避警截查撞翻 司機逃逸
私家車避警截查撞翻 司機逃逸
5食安督察涉偷食品樣本 一認罪做控方證人
5食安督察涉偷食品樣本 一認罪做控方證人
學聯帳目官司和解撤訟 爭議訟費
學聯帳目官司和解撤訟 爭議訟費
藥房嘆前景黯 盼行業轉型專業化 長遠提供藥物諮詢 倡禁未註冊店名涵「藥」
藥房嘆前景黯 盼行業轉型專業化 長遠提供藥物諮詢 倡禁未註冊店名涵「藥」
核心區一成空置 零售協會：毛利不夠付租金人手
核心區一成空置 零售協會：毛利不夠付租金人手
灣仔舒適堡原址再轉名PERFIT營運 客稱沒被要求加簽文件 消委：新投資者前日聯絡
灣仔舒適堡原址再轉名PERFIT營運 客稱沒被要求加簽文件 消委：新投資者前日聯絡
航班顯示系統故障 機管局：「熱後備」未能啟動
航班顯示系統故障 機管局：「熱後備」未能啟動
荃灣國慶橫額被破壞
荃灣國慶橫額被破壞
智障女被殺案法醫：酒精過量、吞物入氣道 肺炎呼吸受阻致死
智障女被殺案法醫：酒精過量、吞物入氣道 肺炎呼吸受阻致死
預設用戶資料訓練AI 私隱署函LinkedIn
預設用戶資料訓練AI 私隱署函LinkedIn
民建聯倡減股票印花稅或單邊徵收
民建聯倡減股票印花稅或單邊徵收
民協倡831方案為本訂「雙普選」時間表
民協倡831方案為本訂「雙普選」時間表
潮行GBA：南沙遊館 霍英東憶舊
潮行GBA：南沙遊館 霍英東憶舊
灣區手記：有得選沒得選 ／文：尚東美
灣區手記：有得選沒得選 ／文：尚東美
【Emily】話或贏戰役輸咗國家 葉劉籲來港避難 以領館：國民好堅韌
【Emily】話或贏戰役輸咗國家 葉劉籲來港避難 以領館：國民好堅韌
【Emily】法國科學節主題海洋 可體驗VR潛海
【Emily】法國科學節主題海洋 可體驗VR潛海
【Emily】俄賀與華建交75年 丘應樺切蛋糕
【Emily】俄賀與華建交75年 丘應樺切蛋糕
【Emily】肉肉大米叫陣貶對手 挽肉と米黃傑龍：不太有禮
【Emily】肉肉大米叫陣貶對手 挽肉と米黃傑龍：不太有禮
【Emily】共享基金會赴老撾災區 助防登革熱爆發
【Emily】共享基金會赴老撾災區 助防登革熱爆發