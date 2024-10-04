女童疑墮捷運月台間隙 運物局：機管局無通報

機管局指員工初稱鞋物 議員斥淡化

立法會鐵路事宜小組委員會主席張欣宇認為，女童疑踏空後，車廂片段顯示雙手按車廂地板，同時月台鏡頭未拍攝到她的下半身，故唯一解釋是女童非跌倒，是部分身體掉進空隙。他批評機管局回應予人否認和淡化事件感覺，促徹查為何員工未全面及適當通報事故。

據《機場管理局（旅客捷運系統）（安全）規例》，如有人跌在列車與月台間，須匯報運輸及物流局。運物局昨回覆確認，機電署鐵路科為APM安全監管機構，但機管局無向運物局或機電署通報3宗事故。

機電署稱匿名電郵告知3事故 重新查

運物局又稱高度關注事件疑有人隱暪，已促機管局檢視事件及突發事故通報程序，一個月內匯報，政府會適時公開調查結果；並責成機電署及機管局調查期間需確保APM安全運作。機電署回覆時透露，今年1及7月經匿名電郵被告知3宗事故，署方已就事件面見相關人員和查閱操作日誌紀錄重新調查。機管局昨稱會重新檢視，一個月內向機電署交報告。

有傳媒昨報道，APM今年有路軌道岔破裂及隧道出現火花，去年底有女童疑險墮軌，機管局初回覆時承認前者，否認後者，後改稱今年1月按機電署要求調查，但基於私隱條例沒保留去年11月閉路電視紀錄，故調查無發現。

機管局：按當時資料不需報 機電署接納

機管局昨解釋，閉路電視紀錄只保留一個月，1月調查時已無去年11月紀錄；按當時資料，3宗事故均屬不需匯報，強調機電署當時接納此處理。涉事月台為一號客運大樓往海天中轉大樓列車月台，機管局指涉事路段月台與車門空隙去年7月起收窄至7.1至10.1厘米，但仍較其他路段2.5至5厘米大。張欣宇倡檢視設計填補空隙。