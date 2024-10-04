灣仔舒適堡原址再轉名PERFIT營運 客稱沒被要求加簽文件 消委：新投資者前日聯絡

消委會表示，截至昨午5時就舒適堡結業接獲5303宗投訴，涉款1.89億元，平均每宗個案涉額35,665元，最高一宗涉202萬元，最低涉99元。

據記者昨日現場所見，舒適堡灣仔分店原址大廈外牆仍掛「舒適堡」標誌，接待處招牌由原先接手的HEALTHY改為PERFIT，店內多人在健身，有告示寫上營運時間為周一至日朝十晚八。

至少3名顧客向本報表示，轉用HEALTHY時有簽署同意書，昨日店面改新名後，職員沒要求加簽文件，出示證明文件即可入內。翻查同意書內容，條款當時全部以HEALTHY名義承接舒適堡舊客合約。

議員憂承諾不延續客户資料再轉移

跟進舒適堡事件的工聯會立法會議員鄧家彪回覆本報時形容，最新情况仍令人「很不信任」，灣仔分店轉為HEALTHY時，做法即使「粗糙」，起碼有公布是由HEALTHY為舒適堡舊客戶免費提供餘下服務，但今次再轉名PERFIT，暫未有資訊交代是否純屬換招牌不換公司。鄧關注換招牌後店舖會否確切延續對舒適堡舊客戶的承諾。

另外舒適堡掌握大量客戶個人資料，鄧關注由HEALTHY再轉PERFIT經營，資料轉移過程是否獲適切監管。他期望政府成立的跨部門專責調查小組盡快有結果，令消費者掌握店舖實質由誰經營、相關服務合約承接責任誰屬等。