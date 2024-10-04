明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

灣仔舒適堡原址再轉名PERFIT營運 客稱沒被要求加簽文件 消委：新投資者前日聯絡

【明報專訊】連鎖健身美容集團舒適堡上月初宣布「暫時」全線結業，灣仔分店其後一度以HEALTHY名義重開，但「新投資者」至今未現身及交代與原經營者的業務關係。灣仔分店昨被發現再換招牌，以PERFIT名義營運。早前HEALTHY要求舊舒適堡客戶簽署同意書才可入店，據本報記者向現場顧客了解，店員昨日並沒要求簽新文件。消委會回覆本報稱，新投資者前日（2日）與該會聯絡，會方取得進一步資料後會適時公布。

消委會表示，截至昨午5時就舒適堡結業接獲5303宗投訴，涉款1.89億元，平均每宗個案涉額35,665元，最高一宗涉202萬元，最低涉99元。

據記者昨日現場所見，舒適堡灣仔分店原址大廈外牆仍掛「舒適堡」標誌，接待處招牌由原先接手的HEALTHY改為PERFIT，店內多人在健身，有告示寫上營運時間為周一至日朝十晚八。

至少3名顧客向本報表示，轉用HEALTHY時有簽署同意書，昨日店面改新名後，職員沒要求加簽文件，出示證明文件即可入內。翻查同意書內容，條款當時全部以HEALTHY名義承接舒適堡舊客合約。

議員憂承諾不延續客户資料再轉移

跟進舒適堡事件的工聯會立法會議員鄧家彪回覆本報時形容，最新情况仍令人「很不信任」，灣仔分店轉為HEALTHY時，做法即使「粗糙」，起碼有公布是由HEALTHY為舒適堡舊客戶免費提供餘下服務，但今次再轉名PERFIT，暫未有資訊交代是否純屬換招牌不換公司。鄧關注換招牌後店舖會否確切延續對舒適堡舊客戶的承諾。

另外舒適堡掌握大量客戶個人資料，鄧關注由HEALTHY再轉PERFIT經營，資料轉移過程是否獲適切監管。他期望政府成立的跨部門專責調查小組盡快有結果，令消費者掌握店舖實質由誰經營、相關服務合約承接責任誰屬等。

相關字詞﹕舒適堡灣仔分店 舒適堡結業

上 / 下一篇新聞

Coldplay門票下周售 企位價冠亞洲 7種票價最平399 李兆波倡推跨行業優惠帶動市道
Coldplay門票下周售 企位價冠亞洲 7種票價最平399 李兆波倡推跨行業優惠帶動市道
主場館喉管漏水 稱已修不礙進度
主場館喉管漏水 稱已修不礙進度
海園：「安安」「可可」完全適應新環境 食量便量近四川時
海園：「安安」「可可」完全適應新環境 食量便量近四川時
是否連住公屋3月 12萬全長者戶須申報 房署：倘遷院舍或內地養老 會有適應期
是否連住公屋3月 12萬全長者戶須申報 房署：倘遷院舍或內地養老 會有適應期
羅淑佩：巡公屋車場 揭4戶資產超額
羅淑佩：巡公屋車場 揭4戶資產超額
居屋首日接約6660申請 2019年後最少
居屋首日接約6660申請 2019年後最少
告《大公報》誹謗 黎智英倡設陪審
告《大公報》誹謗 黎智英倡設陪審
白衣人案結案陳辭 官藤條自打 稱輕力也痛
白衣人案結案陳辭 官藤條自打 稱輕力也痛
悼周梓樂「犯聚」判感化 Lunch哥上訴駁回
悼周梓樂「犯聚」判感化 Lunch哥上訴駁回
父憂心入院向警揭發 男警認無牌駕駛撞欄
父憂心入院向警揭發 男警認無牌駕駛撞欄
私家車避警截查撞翻 司機逃逸
私家車避警截查撞翻 司機逃逸
5食安督察涉偷食品樣本 一認罪做控方證人
5食安督察涉偷食品樣本 一認罪做控方證人
學聯帳目官司和解撤訟 爭議訟費
學聯帳目官司和解撤訟 爭議訟費
藥房嘆前景黯 盼行業轉型專業化 長遠提供藥物諮詢 倡禁未註冊店名涵「藥」
藥房嘆前景黯 盼行業轉型專業化 長遠提供藥物諮詢 倡禁未註冊店名涵「藥」
核心區一成空置 零售協會：毛利不夠付租金人手
核心區一成空置 零售協會：毛利不夠付租金人手
女童疑墮捷運月台間隙 運物局：機管局無通報
女童疑墮捷運月台間隙 運物局：機管局無通報
航班顯示系統故障 機管局：「熱後備」未能啟動
航班顯示系統故障 機管局：「熱後備」未能啟動
荃灣國慶橫額被破壞
荃灣國慶橫額被破壞
智障女被殺案法醫：酒精過量、吞物入氣道 肺炎呼吸受阻致死
智障女被殺案法醫：酒精過量、吞物入氣道 肺炎呼吸受阻致死
預設用戶資料訓練AI 私隱署函LinkedIn
預設用戶資料訓練AI 私隱署函LinkedIn
民建聯倡減股票印花稅或單邊徵收
民建聯倡減股票印花稅或單邊徵收
民協倡831方案為本訂「雙普選」時間表
民協倡831方案為本訂「雙普選」時間表
潮行GBA：南沙遊館 霍英東憶舊
潮行GBA：南沙遊館 霍英東憶舊
灣區手記：有得選沒得選 ／文：尚東美
灣區手記：有得選沒得選 ／文：尚東美
【Emily】話或贏戰役輸咗國家 葉劉籲來港避難 以領館：國民好堅韌
【Emily】話或贏戰役輸咗國家 葉劉籲來港避難 以領館：國民好堅韌
【Emily】法國科學節主題海洋 可體驗VR潛海
【Emily】法國科學節主題海洋 可體驗VR潛海
【Emily】俄賀與華建交75年 丘應樺切蛋糕
【Emily】俄賀與華建交75年 丘應樺切蛋糕
【Emily】肉肉大米叫陣貶對手 挽肉と米黃傑龍：不太有禮
【Emily】肉肉大米叫陣貶對手 挽肉と米黃傑龍：不太有禮
【Emily】共享基金會赴老撾災區 助防登革熱爆發
【Emily】共享基金會赴老撾災區 助防登革熱爆發