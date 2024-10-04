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港聞二

核心區一成空置 零售協會：毛利不夠付租金人手

【明報專訊】本地零售業「水深火熱」，零售管理協會主席謝邱安儀接受本報訪問稱，「大家都見到街上仲有很多吉舖」，而業界目前面對的主要困難在於租金及人力成本，很多零售商毛利額不足以蓋過租金及人手支出，「處於蝕本狀態」，冀政府於《施政報告》推出措施幫助業界紓緩經營成本問題，並提供資助予業界重新定位。

新界舖租按年升幅雙位數

美聯工商舖上月底發布《香港主要購物區街舖空置及商戶分布調查報告》，今年第三季尖沙嘴、旺角、銅鑼灣及中環4個核心區共874間「吉舖」，空置率11.7%，當中尖沙嘴空置率最高，達15.4%，較首季增加3個百分點；吉舖最多在旺角，有309間，較首季增加2.1個百分點。對比去年及2019年同期，4個核心區吉舖總數分別增147間及393間。

本港零售店租一向高昂，據差估署數字，港九新界私人零售業樓宇每平方米平均月租，今年7月都較2019年同期下跌，其中新界跌幅僅1%，港島及九龍均見雙位數下跌。而與去年7月比較，新界租金升11%，港島及九龍則分別升5%及跌5%。

今較易商減租 幅度追不上生意跌幅

謝邱安儀表示，業界重新續租時較易與業主商討減租，但幅度未達生意跌幅，舉例有零售商生意跌三成，業主僅減租10%至15%，未完約的則「很難很難傾（減租）」。她說有業界反映街舖相對較易商量減租，因街舖生意受天氣等因素影響較大，業主亦較擔心租戶會否續租。

港九藥房總商會理事長林偉文說，其大圍藥房的舖位由他持有，原租給連鎖地產舖，但因地產市道差，對方數年前決定離場，「唯有自己做番」，生意額只及新冠疫情前約六成，入貨量亦需減。

香港素有購物天堂之稱，謝邱安儀稱，消費者現追求體驗式消費，倡將香港變成「購物體驗天堂」，舉例協會暑假推出的開心購物節，有零售商在店內提供免費化妝指導、售賣健康食品的則安排營養師教消費者攝取營養等，以吸引消費。

盼頻辦盛事 會員反映昔遲公布

對於《施政報告》期望，謝邱安儀冀政府可更頻密舉辦盛事，增加遊客來港機會，亦可舉辦「令到香港人都開心的活動」，但很多會員反映政府過往太遲公布盛事，冀政府日後加強與業界溝通。

（施政報告前瞻系列之五）

相關字詞﹕施政報告前瞻系列

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