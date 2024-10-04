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港聞二

白衣人案結案陳辭 官藤條自打 稱輕力也痛

【明報專訊】2019年7．21元朗襲擊事件中，被指是白衣人的男商人涉向黑衣人投擲地盤燈及木條，他否認暴動及串謀有意圖而傷人兩罪，案件昨在西九龍裁判法院（暫代區域法院）結案陳辭。控方指白衣人持藤條等武器是打算傷人，被告參與其中便構成串謀；辯方爭議案中疑犯不是被告。法官聽罷雙方陳辭，將案押後至11月26日裁決。

控方：可推論協議傷人

辯方：被告非疑犯無串謀

被告鄧嘉民（45歲）續准保釋候判。控方昨日陳辭稱，案發時一群白衣人於元朗英龍圍外手持藤條及木條等武器，明顯打算傷人，有現場片段拍攝到被告身處白衣人的群體中，即使無直接證據指有人受傷或白衣人之間有口頭協議去傷人，但已可推論白衣人有打算傷人的協議。

控方亦將現場搜獲的多條藤條呈堂，暫委法官陳慧敏檢視藤條後指，藤條長約29吋，不易彎曲折斷；陳官然後右手拿藤條輕輕打向左臂，稱就算用藤條輕力地打也會使人感痛楚。

辯方不爭議當晚英龍圍外發生暴動，但爭議對被告的身分辨認，並指被告與白衣人無達成串謀協議。

陳官表示，白衣人上街非巧合發生，似早有計劃，木條和藤條是武器，雖然過往藤條會被視為父母懲罰子女的工具，但現在這種情况罕有。辯方則指，木條可用作自衛，且在地盤和公園等地隨手可得。

【案件編號： DCCC6/22】

相關字詞﹕暴動 元朗 白衣人 721事件

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