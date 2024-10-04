告《大公報》誹謗 黎智英倡設陪審

原告為黎智英，被告為大公報（香港）有限公司和總編輯賈西平。賈西平目前不再任總編輯，黎一方稱將對賈中止提控，另預料黎智英會出庭作供。

稱涉公益 呈遞文件易明

黎智英一方昨日陳辭引用《高等法院條例》稱，凡在訴訟的任何一方申請時，原訟庭信納所爭論的是就永久或短暫形式誹謗提出的申索，訴訟須在有陪審團下審訊，除非法院認為審訊需長時間研究文件等而不便有陪審團，因此「法定推定」傾向陪審團審訊。

黎一方表示，打算向陪審團呈上的新聞文章不多，而大公報有意呈遞的都是新聞和帖文等，不涉技術性資料，毋須長時間審閱，正如何君堯控告郭榮鏗等3人的誹謗案，審訊文件容易明白，陪審團能應付；此外，黎是著名人物、備受國際關注，大公報也有眾多讀者，本案涉重大公眾利益。黎一方爭議文章是惡意中傷、不是負責任的新聞報道。

大公報反對 稱官審免陪審不解

大公報一方反對指，由法官審理可釐清問題、考慮被告心態，以及在新聞範疇判斷是否屬惡意中傷，避免陪審員有不解要自己思考；而且審期長，不宜由陪審團審理。大公報一方續指，雙方有可能就判決上訴，故冀法官審理並頒下裁決理由解釋，另要求黎一方就今次申請支付訟費。

【案件編號：HCA 1989/20】

（反修例風暴）