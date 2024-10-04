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港聞二

居屋首日接約6660申請 2019年後最少

【明報專訊】「居屋2024」昨日起接受申請，不少市民前往樂富房委會客務中心遞交申請表，截至下午5時房委會接獲約6660份申請表，是2019年可網上交表以來各期居屋首日接獲申請最少一期。房屋署消息人士向本報稱，除了國慶假期因素影響，過去兩年累計售出逾1.7萬伙居屋，一定程度上消化以往累積的購買力，今期首日接獲逾6600份申請表「反應已算不俗」。

新一期居屋單位5個新發展項目包括啟德啟盈苑、油塘高曦苑、觀塘安柏苑、東涌裕興苑及屯門兆湖苑，單位實用面積介乎約186至510平方呎，以市價七折出售，介乎143萬至467萬元，共7132伙。今期另有最少約70個「撻訂」居屋單位及約350個租置回收單位。

房署消息：已算不俗

多次申請者：首選啟盈苑

房屋署昨日回應查詢表示，「居屋2024」申請期由2024年10月3日至23日晚上7時截止，截至昨下午5時收到約160份紙本申請表及約6500份網上申請，由於有多個途徑交表，包括郵遞和網上申請，故上述只屬臨時數字。今期居屋預計今年第四季攪珠，明年第二季開始揀樓。

昨早客務中心陸續有人到場遞交申請表。有多次申請的市民表示，今期居屋首選啟德啟盈苑，因看好啟德發展前景，加上屋苑鄰近家人，可方便探望，期望購買二人單位組織家庭，買樓預算約300萬元，若今期申請未能中籤，會考慮購買私樓。

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