羅淑佩：巡公屋車場 揭4戶資產超額

居屋撤千申請 400綠表700白

對於房委會上周二公布「居屋2023」有逾1100宗申請因擁有香港住宅物業紀錄而取消資格，羅在港台《千禧年代》回應指，當中約400宗申請屬綠表、約700宗屬白表，不排除申請人不知當局收緊申請資格。房協日前回應本報指去年11月底接受申請的資助出售房屋「朗然」，早前透過土地註冊處物業查冊系統查核約3100多宗有效申請，發現20宗申請在港擁有住宅物業紀錄，當中綠表有18宗，佔總數九成，全取消資格。

被問到房委會及房協兩類房屋的綠白家庭因擁有本港住宅物業紀錄而取消申請資格的情况有別，房委會資助房屋小組主席黃碧如表示，有關結果反映並非其中一類申請者會較多擁有住宅物業，「絕不可以一概而論」。她認為很大程度上由於居屋申請以白表佔絕大多數，當中查出擁有住宅物業的申請自然亦較多；同時顯示屬公屋戶的綠表申請，未必一定會有較多住戶成員屬持有物業的業主，故此不宜標籤綠表或白表申請較多為「有樓人士」。