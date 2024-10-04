是否連住公屋3月 12萬全長者戶須申報 房署：倘遷院舍或內地養老 會有適應期

上兩輪收逾3300屋

房屋署長羅淑佩昨於商台《在晴朗的一天出發》表示，60歲或以上的全長者戶一向不用申報資產，當局明白退休長者或擁有住宅物業，並將物業出租作收入，故今次只要求全長者戶申報是否持續於公屋單位居住。她解釋「持續居住」一般指連續3個月，如有長者搬往院舍或到大灣區養老，當局有機制處理，會提供適應期；若他們想重返單位或回港，署方會盡量安排合適單位。羅稱，第二輪申報已收回逾99.9%申報表，惟45戶未交回，署方7月31日已發遷出通知書，總共逾2100戶主動交回或被收回單位，反映措施有成效。

消息人士表示，房屋署非針對全長者戶，而是希望了解單位有否被濫用或丟空，因之前曾發現長者戶單位遭親人「租上租」，故有必要採取措施。

陳學鋒文裕明：長者應報資產

羅淑佩同日於港台《千禧年代》補充，署方仍在與土地註冊處核對第二輪申報表資料，至今處理約7.4萬份，發現550戶擁香港住宅物業但無申報，會跟進；兩輪申報已收回逾3300個單位，料數字會再升。

民建聯房屋事務發言人、立法會議員陳學鋒認為在公平原則下，長者應申報香港住宅物業，預料政府或於下一輪公屋戶申報時考慮取消豁免。他估計政府是擔心未有時間處理大量申報個案、希望長者安居而保留豁免，提議日後應分階段要求長者申報物業，以免行政壓力大增，同時需向長者充分了解其物業情况，並按實際情况收回公屋，「最擔心長者幫仔女買樓落自己名，房署當佢哋持有物業，收咗層樓（令長者）無地方住」。

公屋聯會主席文裕明亦認為基於公平原則，應取消長者豁免申報住宅物業，以便更好分配公共資源，並在處理長者個案時酌情處理。他建議政府加強向長者解釋「打濫」目的，尤其獨居長者及雙老。

黃碧如：長者增 富戶策應改

房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如則認為，酌情處理全長者戶申報未必合適，容易引起爭議，「會有人質疑點解一個得，另一個唔得」。黃去年曾建議上調所有公屋住戶年滿60歲（即全長者戶）獲豁免資產審查的年齡要求，最終未獲房署採納。她重申隨着公屋住戶人口老化，全長者戶數目及佔比變高，當局應思考「富戶政策」及申報居住情况是否亦要相應調整。