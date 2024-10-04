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海園：「安安」「可可」完全適應新環境 食量便量近四川時

【明報專訊】中央贈港大熊貓安安及可可落戶海洋公園一周，現正檢疫。園方昨表示，兩隻大熊貓進食量、排便量及行為正常，狀態穩定良好，逐步接近在四川都江堰基地時水平，反映牠們完全適應了新環境。園方稱，待大熊貓完成30日檢疫期後，會再安排牠們到館內運動場進行為期一個月的適應，最快12月中與公眾見面。

海洋公園動物及保育主管祝效忠表示，安安及可可上周進駐園內的賽馬會四川奇珍館後，食慾及行為正常，狀態穩定良好。他說，安安及可可檢疫期間，護理團隊和獸醫會每日監察進食量和排便量，並嚴密觀察行為，包括記錄起居飲食等，獸醫亦會為牠們檢查身體，並安排牠們在館內運動場探索，發展及展示不同自然行為。

安安活潑可可敏感

曾赴四川提前接觸安安及可可的海洋公園動物部助理館長梁家綸形容，安安是活潑好動的男孩子，喜歡探索環境，願意接受新事物，只需餵食一兩次就親近護理員；可可則喜歡個人時間（me time），有着「公主」、「小辣椒」性格，對接觸新事物及新護理員較敏感，遇不熟悉護理員餵食或觸碰時會主動避開。經過一段時間認識後，安安及可可現已與護理員建立信任，「牠們都認得我們的聲音，認得我們的氣味」。

多粵語「溝通」 喊名用回「母語」

梁家綸又透露，團隊與兩隻大熊貓的溝通以廣東話為主，名字則暫時按牠們熟悉的方式稱呼，以普通話叫喚安安及以四川話叫喚可可。

港府正為安安及可可辦徵名比賽，被問日後牠們能否認得自己的新名字，他解釋若大熊貓將來有新名字，訓練時護理員會先同時使用原有名字及新名字，並配合正面獎勵方式讓牠們熟習新名字，有信心牠們能慢慢適應。日後團隊亦會在為安安和可可做更多護理訓練時引入兩文三語指令。

至於如何分辨安安及可可，另一助理館長鄧巧賢表示，每隻大熊貓都獨一無二，舉例安安與可可體重相差30公斤，建議可從牠們身形分辨；安安四肢亦較修長、黑眼圈上方「有角」，可可則較圓潤。

鄧巧賢表示，安安及可可現時每天定時進食4餐，而進食廣東竹子比例亦由三四成增至六七成。團隊亦為牠們做基礎訓練，透過循序漸進訓練包括引導牠們到特定位置，做出相關動作，讓護理團隊為牠們量血壓、抽血及超聲波掃描等。

相關字詞﹕海洋公園 可可 安安 大熊貓

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