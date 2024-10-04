Coldplay門票下周售 企位價冠亞洲 7種票價最平399 李兆波倡推跨行業優惠帶動市道

3款升級 6599可舞台拍照

Coldplay明年4月9日、11日及12日於體育園開演唱會，Live Nation香港公布門票設7種票價，分為座位及企位。演唱會另設3種「升級體驗」，介乎2799至6599元，附送不同周邊禮品及設有入場安排（見表），舉例6599元套票涵蓋2099元較佳坐位門票、後台參觀，並註明在藝人不參與下持票人於舞台拍照等。據售票網站座位圖，演唱會開三面座位（其中一面做舞台），中央草坪設企位。按體育園主場館資料，球場四面座位如開足有5萬個、草坪可再額外容納一萬觀眾。

坊間近年提倡「演唱會經濟」，李兆波認為體育園地方大，「舉辦一場等同在紅館舉行數場演唱會」，料選址有助分散成本，提供較便宜門票。他認為這類活動可參考香港迪士尼做法，度假區酒店住客能以優惠價購票，予旅客「增值」之感，若售賣演唱會門票同時提供酒店優惠，料有助帶動其他行業收入。他說，明年體育園舉辦的活動可作為「試行項目」，舉例明年3月七欖賽事，當局可研究對附近酒吧生意的幫助，供日後活動參考。

有平台推酒店套票 議員：值參考

網上旅遊預訂平台Klook下周二（8日）就演唱會設優先預訂獨家套票，涵蓋多間3至5星級酒店。霍啟剛昨回覆查詢稱，留意到主辦方與本港不同票務平台合作提供「早鳥優惠」，包括酒店套票，料能吸引高端旅遊消費，未來不同活動可參考。他認為Coldplay作為全球最受歡迎樂隊之一，演唱會有一定叫座力，並提供不同票價，最便宜是399元，認為安排及票價合理，適合不同預算市民及遊客。

相關門票下周四（10日）公開發售，旅遊促進會總幹事崔定邦稱，演唱會將於新場館舉行，門票有不同選擇且不貴，據他了解不少內地民眾亦有興趣。他稱選址場地大，建議日後邀請國際巨星或舉辦盛事時，主辦單位可與旅行社合作，令相關活動作為行程之一，相信可吸引他們報名旅行團，增加本港過夜訪客。

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