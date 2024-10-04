灣區手記：有得選沒得選 ／文：尚東美

記者曾嘗試用香港手機號碼登入界面，但索取驗證碼時，界面就以紅字顯示「請輸入正確的手機號」，未能進入下一步驟。幸有一卡兩號，以內地電話號碼獲取驗證碼才能進入預約頁面。但意外尚未結束，之後選「個人預約」，系統每日設6節參觀時段，每節有500個名額，要先輸入個人資料登記。然而問題來了，頁面雖有顯示內地居民身分證、護照、台胞證、港澳證等多個選項，但除了選擇內地居民身分證能進入下一步驟，其他選項按到手指痛都沒反應，有得選等於沒得選。

就此情况，記者以遊客身分在紀念館閘外詢問職員，職員回覆現時系統未接受回鄉證預約，亦不知何時調整。幸好當日職員酌情處理，用對講機向同事呼叫「香港居民參觀」，獲回應「放進來吧」，結果記者順利入場，免得空跑一趟。因此香港讀者如有意參觀，建議提前向館方查詢最新安排。畢竟去一趟南沙，交通也不易。只是筆者奇怪，用回鄉證登記享受不同服務在大灣區已相當普遍，為何一個紀念香港人的地方，卻在預約系統上有此疏忽？

文：尚東美