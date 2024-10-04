潮行GBA：南沙遊館 霍英東憶舊

明報記者 鄭律銘

祖籍番禺的霍英東是香港實業家及前全國政協副主席，1923年在香港出生，2006年離世。紀念館去年底啟用時，霍家三代罕有共聚一堂，霍家二代霍震寰、霍震霆，三代霍啟剛、霍啟山等人，以及霍啟剛的子女均有到場。

紀念館坐落在廣州南沙區大角山北麓，踏進門口，映入眼簾的是一座嶺南風格建築，館內正中央的兩個基本展示廳，以「拳拳赤子心 殷殷桑梓情」為題，從霍英東在香港的蜑家家庭出生、入讀皇仁書院，在抗日戰爭輟學、經營母親雜貨店說起，結合圖文及展品，介紹其一生。

展覽形容霍英東為「著名愛國人士」，亦是「中國共產黨的親密朋友」，早在1950年代「抗美援朝」期間衝破西方國家禁運，將大量鐵皮、橡膠等重要物資運到內地。展覽亦提及他在改革開放有多項重要貢獻，包括捐建多座大橋改善珠三角交通，亦有份將現代酒店管理制度引入內地，並投資興建內地第一間五星級酒店「白天鵝賓館」。

紀念館前庭豎立一座霍英東手執南沙地圖的塑像，訴說他與南沙密不可分的關係，亦解釋為何該館坐落南沙。霍英東1987年參與開發南沙，發展大批基礎設施，包括貨運碼頭、船廠等，為今日南沙定下基礎。展覽展示多張1995年與2005年南沙的高空俯瞰照片，對比發展前後地貌。

霍英東亦與體育關係密切，展覽除展示他1966年在香港參與足球賽事的舊照，亦提到霍英東利用自己在體壇的影響力，協助中國申辦奧運，經兩次爭取、歷時8年，終爭取到北京2008年奧運。展覽中亦有一張1997年香港「回歸杯」國際足球表演賽照片，提到霍在賽前邀請國際奧委會時任主席薩馬蘭奇到北京，與國家體委代表探討香港回歸後在國際體壇的地位問題。會後達成共識，港隊以「中國香港」身分參與奧運，升區旗、奏國歌，此安排延續至今。

霍英東紀念館現僅接受在官方網頁及微信公眾號預約入場，但預約系統暫未接受回鄉證登記。工作人員表示，香港居民如欲參觀，可經團隊方式，但須提前一天預約。

地址：廣州南沙區天后路86號

開放時間：周二至周日早上9時至下午5時開放（下午4時半起停止入館）；周一閉館

交通：廣州地鐵4號線南沙客運港站落車，步行約20分鐘，網約車車程約3分鐘

票價：免費，需先在紀念館微信公眾號預約，團體預約需提前至少一天