殺智障女案 母稱事主被插私處喊痛

被告張子材（54歲）被控非禮及謀殺事主吳恩宇（終年21歲），被告兼事主母親吳馬如賡（57歲）則被控教唆張非禮事主。吳太於警誡會面稱她先找張看診，再跟張學紫微斗數；吳家和張子材、張曦鐥兩師徒2017年起合租村屋。吳太稱事主有聽障，但沒覆診服藥。

指「道士」打事主如刮痧 驅「不好能量」

吳太說，女兒2019年8月中不肯吃喝，但吃黑豆、飲咖啡酒和茅台酒，「攞個水樽自己斟水飲」。她察覺事主臉有瘀，稱張曾用烏蠅拍和拖鞋拍打事主，「打番啲唔好嘅能量」，類似刮痧，她曾見張打事主數次，過程迅速，平時張亦會對事主誦經。她稱張當月為事主做大型儀式，事主坐在廳中圓櫈，張用繩和石頭圍住事主並拿劍誦讀。

被問到事主遭假陽具插入私處，吳太沉默片刻後稱，她聽從張才與他買假陽具，曾有猶豫，「好核突」，但張稱需做儀式為事主破處。他們曾提議由在場的同門女徒弟林吳月喬（音譯）動手，惟對方害怕，最終張餵事主飲茅台酒，在房內向半醒的事主下手；張有戴手套，事後叫女徒弟抹血；吳太在房門「擰歪塊面」，事主沒反抗，但有喊痛。

事主息弱 「道士」神壇問祖師着「等陣」

吳太憶述9月1日掛3號風球，事主臉上添了瘀傷、面色轉差，並伏桌休息。翌日凌晨，她獲張曦鐥告知同房的事主似有異樣；張子材則稱事主呼吸微弱，他去神壇問祖師爺及持劍誦念，又叫吳氏夫婦「等多陣先」，其間響起幾下雷聲。丈夫吳先生負責召救護車，而張扔掉寫了符的黃紙。

【案件編號：HCCC159/21】