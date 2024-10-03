「仙人跳」勒索兩嫖客16萬 援交少女偕兩漢認罪

少女稱搵快錢 「唔知咁大件事」

被告為陳映彤、莊浩軒及黃棋盛。陳承認兩項串謀勒索；莊承認各一項串謀勒索、搶劫及盜竊；黃承認3項洗黑錢。案情稱，2022年12月6日事主X跟人協議以6000元獲取性服務，同晚X在尖沙嘴君怡酒店跟當時16歲的陳性交，其間有兩男突進房罵X「搞我個妹」等並毆打X。

兩男其後拿走X銀包內8200元，並利用其個人資料上網借款1萬元，但指款額不夠，着X想辦法。X遂致電母親，聲稱需5萬元結清信用卡債務。X獲款後，兩男將款轉帳至男子C的戶口。X損失約7萬元。

同伙突闖入罵「搞我個妹」敲詐

同月13日，事主Y與人協議以3000元獲取性服務，同晚Y跟陳在尖沙嘴瑞生嘉威酒店性交。晚上10時，陳向Y稱其兄會來接她，Y遂先行離去，正步出房時包括莊浩軒在內4名男子將Y推回房，按在地上揮拳施襲兩分鐘。在場男子拿走Y的2500元現金及提款卡，並要求付15萬元「搞掂件事」，Y稱只得4萬元。

Y其後向友人借了7萬元，莊等人將錢轉至黃棋盛戶口。翌日凌晨在場男子拍下Y持身分證聲稱欠款2萬元的影片後離開。Y後來發現帳戶被設定「常行指示」，每周轉帳3萬元至黃帳戶並已轉帳一次。銀行接獲通知後把錢歸還Y。Y共損失92,500元。3被告前年12月底至去年2月被捕。

【案件編號：DCCC 941/23】