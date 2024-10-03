假護照配真登機證 破偷渡集團 真持有者過關後禁區廁格交收 3人囚22至34月

骨幹人蛇一程同行 一程裝不識

入境處總入境主任李烱超稱，反偷渡情報局去年11月收到情報，指一名加拿大籍男子涉偷渡活動，調查發現他與一名內地男子預訂機票，在11月6日由香港往曼谷，兩日後飛返香港，加拿大籍男子另預約機票由香港飛往墨爾本，路線迂迴。

入境處派員11月6日在機場跟蹤及監視，發現兩男互相認識，一同行動，但兩日後返港時裝作不認識。帶家自行辦理往墨爾本航班登機證，於禁區會合涉案台灣男子，進入同一廁格。相信台灣男子在廁格將自己往墨爾本的登機證轉交帶家，台灣男及後入境本港，帶家將該登機證轉交內地男，兩人先後離開廁格。

入境處人員在登機閘口將內地男子截停，發現其證件為偽造，載有他本人照片及該台灣居民資料，登機證亦屬台灣男子，另在行李搜出內地男的內地身分證、護照及往來港澳通行證，其後拘捕帶家。入境處另在港珠澳大橋管制站截獲試圖離港的台灣男子。

買資料製假證領登機證一條龍

李烱超稱，偷渡集團提供「一條龍」服務，先招攬台灣居民轉讓個人資料製造假證，同時協助人蛇申請其偷渡目的地的簽證及登機證，另安排「帶家」協助「人蛇」由常住地出發往製造偽證地區，再前往中轉站交收非法取得的登機證，將人蛇帶往偷渡目的地。該集團運作約半年，每次收取約23萬元，涉及款項逾90萬元，相信已不止一次協助偷渡。