明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

假護照配真登機證 破偷渡集團 真持有者過關後禁區廁格交收 3人囚22至34月

【明報專訊】入境處偵破偷渡集團利用假旅行證件協助內地人偷渡往澳洲案件，早前拘捕3人。35歲擬偷渡內地男子、借出資料並協助領取登機證的48歲台灣男子及60歲加籍偷渡集團骨幹（帶家）昨在區域法院承認一項「串謀以欺騙手段獲航空公司服務」，分別判囚22、32及34個月。

骨幹人蛇一程同行 一程裝不識

入境處總入境主任李烱超稱，反偷渡情報局去年11月收到情報，指一名加拿大籍男子涉偷渡活動，調查發現他與一名內地男子預訂機票，在11月6日由香港往曼谷，兩日後飛返香港，加拿大籍男子另預約機票由香港飛往墨爾本，路線迂迴。

入境處派員11月6日在機場跟蹤及監視，發現兩男互相認識，一同行動，但兩日後返港時裝作不認識。帶家自行辦理往墨爾本航班登機證，於禁區會合涉案台灣男子，進入同一廁格。相信台灣男子在廁格將自己往墨爾本的登機證轉交帶家，台灣男及後入境本港，帶家將該登機證轉交內地男，兩人先後離開廁格。

入境處人員在登機閘口將內地男子截停，發現其證件為偽造，載有他本人照片及該台灣居民資料，登機證亦屬台灣男子，另在行李搜出內地男的內地身分證、護照及往來港澳通行證，其後拘捕帶家。入境處另在港珠澳大橋管制站截獲試圖離港的台灣男子。

買資料製假證領登機證一條龍

李烱超稱，偷渡集團提供「一條龍」服務，先招攬台灣居民轉讓個人資料製造假證，同時協助人蛇申請其偷渡目的地的簽證及登機證，另安排「帶家」協助「人蛇」由常住地出發往製造偽證地區，再前往中轉站交收非法取得的登機證，將人蛇帶往偷渡目的地。該集團運作約半年，每次收取約23萬元，涉及款項逾90萬元，相信已不止一次協助偷渡。

上 / 下一篇新聞

重點演藝計劃千萬資助 須演15場吸1萬觀眾 馬逢國：租場兩周不易 業界稱中小團難獲
重點演藝計劃千萬資助 須演15場吸1萬觀眾 馬逢國：租場兩周不易 業界稱中小團難獲
楊潤雄：天文不可控 會更留意無人機風險
楊潤雄：天文不可控 會更留意無人機風險
「帶幸運成分」 第三晚國慶無人機終起飛
「帶幸運成分」 第三晚國慶無人機終起飛
啡囊再造飾物藥品售賣機 17品牌獲房會免租創業
啡囊再造飾物藥品售賣機 17品牌獲房會免租創業
退休漢貼文問點殺林鄭 煽惑罪成 官斥真心加害
退休漢貼文問點殺林鄭 煽惑罪成 官斥真心加害
屠龍案主謀：因迷失犯案 非專業恐怖分子
屠龍案主謀：因迷失犯案 非專業恐怖分子
港大：青少年脊彎矯形後 骨骼成熟停戴支架助復常
港大：青少年脊彎矯形後 骨骼成熟停戴支架助復常
手提風扇電池起火 燒傷鄰座男
手提風扇電池起火 燒傷鄰座男
立場案官遲開庭 司法機構拒評
立場案官遲開庭 司法機構拒評
朗然暫查核3100申請 20擁私宅綠表佔九成
朗然暫查核3100申請 20擁私宅綠表佔九成
貧富入息差距擴至81倍 樂施會倡重訂貧窮線
貧富入息差距擴至81倍 樂施會倡重訂貧窮線
西部公路奪命車禍 紅的司機遺在學兒女
西部公路奪命車禍 紅的司機遺在學兒女
建造業：工程銳減 中小建商割價投標 承建商會會長籲政府拆細公營合約 助度寒冬
建造業：工程銳減 中小建商割價投標 承建商會會長籲政府拆細公營合約 助度寒冬
政府力推建設灣區 商會：內地市場同停滯
政府力推建設灣區 商會：內地市場同停滯
摸11男生下體索裸照 中學籃球教練囚57月
摸11男生下體索裸照 中學籃球教練囚57月
車行東主涉虛報薪酬騙百分百擔保380萬
車行東主涉虛報薪酬騙百分百擔保380萬
防嬰兒重症 世衛倡孕婦打RSV疫苗 衛署專家年內商討 劉宇隆：充分排除早產風險才推
防嬰兒重症 世衛倡孕婦打RSV疫苗 衛署專家年內商討 劉宇隆：充分排除早產風險才推
認姦智障女 思覺失調漢囚5年4月
認姦智障女 思覺失調漢囚5年4月
邀搭順風車涉非禮醉酒女 中年化驗師被捕
邀搭順風車涉非禮醉酒女 中年化驗師被捕
摸女乘客大腿 的士司機判200小時社服
摸女乘客大腿 的士司機判200小時社服
「仙人跳」勒索兩嫖客16萬 援交少女偕兩漢認罪
「仙人跳」勒索兩嫖客16萬 援交少女偕兩漢認罪
殺智障女案 母稱事主被插私處喊痛
殺智障女案 母稱事主被插私處喊痛
活在灣區：港車北上宜買商業險加強保障
活在灣區：港車北上宜買商業險加強保障
【Emily】國慶金多寶頭獎無人中 下周二次輪 獎金達1億
【Emily】國慶金多寶頭獎無人中 下周二次輪 獎金達1億
【Emily】預算案2‧26發表
【Emily】預算案2‧26發表
【Emily】兩律師會赴英法律年度開啟禮 杜淦堃：推廣港司法制度優勢
【Emily】兩律師會赴英法律年度開啟禮 杜淦堃：推廣港司法制度優勢
【Emily】文藝傳承協會首屆董事就職 楊潤雄：弘揚中華文化人人有責
【Emily】文藝傳承協會首屆董事就職 楊潤雄：弘揚中華文化人人有責
【Emily】消防教大合辦應急科 教防火撤離CPR
【Emily】消防教大合辦應急科 教防火撤離CPR
【Emily】「一日一包薯片」 麥美娟愛食自助餐減壓
【Emily】「一日一包薯片」 麥美娟愛食自助餐減壓