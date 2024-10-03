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港聞

港聞二

認姦智障女 思覺失調漢囚5年4月

【明報專訊】患思覺失調男子在精神復康中心結識有抑鬱症及輕度智障女子，在家強姦女方，事主事後受創曾割腕。涉案男子昨在高院承認強姦罪，判監5年4個月。法官黎婉姫稱，被告雖沒有射精，但他並非刻意不射精而是不能，其間被告沒用避孕套及看色情影片，加上事主有精神問題及承受心理創傷，均屬加刑因素。

被告江華根（現年30歲）報稱兼職清潔工，他自2012年患上思覺失調；事主X（案發時23歲）2018年起患抑鬱症，兩人分別需定期覆診。臨牀心理學家診斷X的適應能力相等於約12歲童，為輕度智障，但X有良好生活技能，所需支援不多。

無用避孕套 事主心理受創加刑

法官引述心理學家指X事後感恐懼羞愧，她割腕留下傷疤，又拒與異性接觸，出現創傷後遺及抑鬱症狀。法官判刑指，案情沒提及被告明確知悉X的精神能力有問題，但被告與X相處過，某程度了解X；法官考慮到事主心理創傷，以判監8年為量刑起點。

根據案情，被告和X於2020年在精神復康中心結識後，不時相約見面。2022年11月3日，X致電被告聊天，被告着X到其大窩口邨住所，X答應。當晚被告表示欲與X性交及叫她脫衣，X因害怕被罵而勉強配合，一度推被告肩膀以示抗拒，但被告沒注意。

被告及後稱他不能射精，需看色情片，他邊用手機看影片邊與X性交；X再推開被告，惟被告無視並繼續，令X感痛楚和不適；直至X說疲倦，被告才停止並表現失落。同晚X向男友透露被告強迫與她性交，翌日X由母親陪同見社工，事後報警。警誡下被告承認強姦事主，事主曾表示拒絕，他自認看色情影片成癮。

【案件編號：HCCC138/2024】

相關字詞﹕抑鬱症 思覺失調 智障 強姦

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