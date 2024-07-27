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防嬰兒重症 世衛倡孕婦打RSV疫苗 衛署專家年內商討 劉宇隆：充分排除早產風險才推

【明報專訊】呼吸道合胞病毒（RSV）是引致未滿1歲嬰兒支氣管炎和肺炎最常見原因。世界衛生組織的疫苗專家組周二發表建議，孕婦應在妊娠第三期（一般為懷孕28周或以後）接種一劑RSV疫苗，或為初生嬰兒接種一劑長效單株抗體，預防幼兒重症。衛生署回覆本報稱，疫苗可預防疾病科學委員會計劃今年稍後開會討論RSV疫苗接種，主席劉宇隆稱未充分排除RSV疫苗導致早產風險，須有紮實安全數據才在港推行。

世衛稱懷孕28月可接種 或初生嬰打抗體

本港今年RSV陽性率介乎0.16%至2.32%，去年介乎0.11%至8.34%。衛生署回覆稱，衛生防護中心知悉世衛建議，正待預計今年12月6日發布的完整報告。該署稱將新疫苗納入接種計劃會以科學實證為基礎，考慮多項公共衛生因素，包括疾病對社會整體醫療負擔、疫苗效能及安全、有否其他有效預防措施等。

指南非阿根廷較多早產案 需續評估

世衛免疫接種戰略諮詢專家組（SAGE）周二發表幼兒RSV免疫建議，指孕婦接種疫苗或嬰幼兒接種單株抗體，有效預防嬰孩出生6個月內出現RSV相關嚴重下呼吸道感染。但專家組指藥廠在南非和阿根廷研究發現，接種組較對照組出現較多早產個案，建議進一步研究評估疫苗安全和有效，而納入免疫接種計劃應考慮成本、資金、供應、預期覆蓋率及可行性。

FDA准用3疫苗 一在港註冊

美國食品藥物管理局（FDA）已批准3款RSV疫苗用於長者，其中輝瑞疫苗獲批用於懷孕32至36周孕婦；另批准兩款長效單株抗體用於嬰幼兒。輝瑞和GSK的RSV疫苗及一款長效單株抗體已在港註冊。

港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆稱，RSV疫苗在低至中收入地區研究數據不足，他認為現有數據未能反映各類人接種是否安全，亦未能排除早產風險，難說服孕婦接種。他說委員會曾初步討論RSV疫苗，正待藥廠更多數據再討論，「夠數先會開會」。他下周將與世衛專家組開會了解。

兒科醫：5歲前「百分百」染RSV 可致重症

大學教授、兒科專科醫生韓錦倫說，兒童在5歲前「百分百」會感染RSV，高危者可致重症，危險程度不下於新冠和流感。他說單株抗體較貴，建議本港參考百日咳疫苗接種計劃，在母嬰健康院和公院讓孕婦選擇免費接種RSV疫苗，並為高風險幼兒注射單株抗體。他說孕婦對打針難免有憂慮，建議政府協調醫學界以統一方式游說並解答疑難，避免以威嚇論調強迫接種。

相關字詞﹕RSV疫苗 衛生防護中心 呼吸道合胞病毒 世界衛生組織

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