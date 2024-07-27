車行東主涉虛報薪酬騙百分百擔保380萬

指散工月薪9.1萬 疑誇大兩倍

聲稱為員工供積金 8人已離職

控方指出，被告馮錦輝（44歲）為龍運汽車大中華有限公司董事兼股東。政府於2020至2021年度財政預算案，宣布中小企融資擔保計劃下推出「百分百擔保特惠貸款」，被告於2020年8月以龍運汽車擔保人的身分向渣打銀行提交貸款申請表，並附上兩份結算書，渣打審核後批出380.6萬元貸款。

控方續稱，被告提交宏利強積金付款結算書，顯示龍運汽車於2020年7月為10名僱員供款，包括月薪9.1萬元的員工李樂恒，並附上供款支票。被告確認提交的資料屬實。

被告稱積金戶口密碼曾予他人

根據宏利紀錄，其中8名員工已離職，供款帳戶其後被終止。廉署調查發現，被告提交的供款支票無存入宏利；龍運汽車申請貸款前兩日準備僱員強積金表格，獲批貸款後報稱員工已離職，故獲退回供款。

控方稱，龍運汽車實際上未承擔強積金成本，利用虛假供款紀錄提高貸款額度。此外，李樂恒稱曾在龍運汽車任散工，月薪約2萬至3萬元，不清楚為何資料顯示其月薪9.1萬元。被告於警誡下稱，曾將積金戶口密碼交予別人，自己沒處理積金事宜。

【案件編號：DCCC 826/23】