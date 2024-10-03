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港聞

港聞二

摸11男生下體索裸照 中學籃球教練囚57月

【明報專訊】深水埗區一中學的籃球隊教練以觀察肌肉發展為藉口，要求未成年男生發送裸照，又摸他們下體，受害者達11人。該教練早前承認煽惑16歲以下兒童作出嚴重猥褻作為及非禮等共20罪。法官昨在高院判刑時指，被告的心理報告顯示他對犯案有成就感和滿足感，重犯風險中等偏高，法官又斥被告嚴重違反誠信並操控男童，有事主需接受心理治療，判被告監禁4年9個月。

被告何俊頴（現年29歲）承認20項控罪，包括7項煽惑16歲以下兒童作出嚴重猥褻作為、6項非禮、4項向16歲以下兒童作出猥褻作為、兩項意圖妨礙司法公正而作出一連串有妨礙司法公正傾向的作為，以及一項促致未滿18歲的人製作色情物品罪。案發日期為2022年2月至5月，受害男童11人，案發時介乎14至16歲。

各事主不同程度創傷 有人失眠半年

特委法官陳政龍引述各事主的創傷報告，指各人有不同程度創傷表現，事主A和B有情緒困擾，會重複浮現案發片段，難以集中；A的自我認知負面，社交表現抽離，對觸摸敏感；B曾失眠半年，至本案法律程序開展後有改善。事主C、D、E和F分別對事件焦慮、憤怒、羞恥，回憶時態度迴避，難信任他人。其餘事主情况較輕微，無長遠影響。

報告指重犯風險中等偏高

法庭早前為被告索取精神科及心理報告，顯示他無精神疾病，心理醫生指他在男童向他發裸照和手淫片段後有成就感和滿足感，他出於性好奇觸碰男童下體。辯方求情指，被告無對事主用暴力，認為可視為高院案中較輕一類，又指被告現已知錯，並在還押期間研讀聖經。

法官指部分事主對被告的行為表現抗拒，惟大部分人基於對其信任而有不同程度的配合，又指A需接受心理治療；法官指案中受害人數多，被告持續約3個月向他們施壓，雙方年齡有一定差距，雖無證據顯示被告有戀童傾向，但重犯風險中等偏高，考慮所有因素後，判他20罪囚4年9個月。

【案件編號：HCCC 341/23】

相關字詞﹕籃球教練 非禮男童 煽惑16歳以下兒童作出嚴重猥褻作為罪

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