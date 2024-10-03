政府力推建設灣區 商會：內地市場同停滯

內地行規建築公司墊支工程

嘆無財力「我們只有技術」

潘家強向本報表示，不少內地工程規模較大，加上資金運作不同，本港建築公司難以承接。他解釋，很多內地建築公司「帶資開工」，即預先承擔所有建築成本，完成工程才收取費用，「不是說一億兩億，是10億，我們哪有這麼大的規模、財力去做」。儘管政府重視大灣區建設，潘家強嘆中小建商難參與，「我們只有技術」。

潘續稱，近年亦有內地建築公司因當地市場不景氣，轉而來港發展，「香港的標準和條例與外國相若，（內地公司）適應香港要求後，到其他地方工作會更容易」，他憂慮若情况持續會加劇本地市場寒冬。

本港與內地早年已開始互認建築師及部分專業範疇工程師專業資格。陳澤斌說，過往本地建築師事務所可以接到很多內地、一帶一路國家及外國的工程項目；但由於近年環球經濟低迷，整個市場「差了很多」，但他預料經濟波幅屬短暫。面對內地同樣積極發展一帶一路市場，陳澤斌稱內地有完善的工業生產鏈，而本港建築師勝在了解外國標準和制度，認為兩地可尋求合作，相輔相成把握機遇。

卜國明：內地基建項目未受影響

工程師學會前會長卜國明說，即使近一兩年內地樓宇工程項目受經濟影響而減少，但基建項目未受影響，內地政府仍繼續大力發展建橋、隧道、地鐵、機場等項目；又提到內地推行「雙循環」，即推進當地經濟同時，也倡議「走出去」，認為仍可為本港帶來發展空間。

（施政報告前瞻系列之四）