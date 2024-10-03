建造業：工程銳減 中小建商割價投標 承建商會會長籲政府拆細公營合約 助度寒冬

明報記者 郭曉欣

近年公營工程完成量上升

未反映新地盤動工量

政府統計處數字顯示，已完成的公營建築地盤工程量自2019年起按年增加，最新今年第二季公營地盤的實質總值，按季升24%，私營地盤的實質總值在疫情期間按年雖見增加，但增幅輕微，今年第二季更按季減少逾4%（見表），有關數字未反映當年或當季動工的工程量。若參考建造業議會去年更新的《建造工程量預測》，2021至22年度的實際工程量為2455億元，較疫情前2017至18年度的3078億元減少約兩成，公營及私營工程量分別減少近16%及近25%。

指成本100元「收80元就做」終出事

潘家強指出，現時承建商競爭激烈，尤其中小型公司，二三十間投標同一工程，不少承建商為中標而報出「不合理」價格，「原本100元，收80元就做，哪能長久？所以現時出事了 」。

潘家強以其公司寶倡工程為例，指即使近年可維持每年約2000多萬元生意額，但以前只做一兩單大工程已「達標」，不少工程價值幾百萬至幾千萬元，甚至有過億；惟疫情後只接過5000萬元的單幢樓建築，現時需轉戰市場，承接小工程「積少成多」，包括幾萬元的單位改建工程。

早前發展局曾就建造業資金流緊張，與建造業和銀行界的代表會面，商討融資問題。潘家強稱，有銀行收緊借貸，只批出三成工程費貸款，遠低於普遍的七成，「三成有鬼用，一開工樣樣都要錢，工程額10%履約保證金（bond）、2%保險，仲要買材料」，更稱有公司因貸款不足，未能如期開展工程。

新一份施政報告公布在即，潘家強期望政府可盡快推出更多工程項目，為業界提供更多工作機會，同時刺激私營市場。現時發展局認可公共工程承建商名冊按工程價值上限分A、Ｂ及C組，承建商只可競投所屬組別的合約。潘家強說，有能力承接價值超過4億元C組合約的大型承建商不多，因此競爭較小，期望政府可分拆部分C組合約，撥給中小型及微型公司投標，協助業界度寒冬。

建築師會倡提早推展政府工程

建築師學會會長陳澤斌表示，近年發展商投地標價較審慎，政府多幅土地流標，私營大型工程減少，大型事務所首當其衝，要裁員、要求員工放無薪假等；但中小型事務所接到的工程量則與以往相若，相信與社會設施建設需求持續有關。他說，長遠而言住宅物業需求仍很大，期望政府與發展商加強溝通，並提早開展政府工程。

工程師學會前會長卜國明說，雖然建樓工程師工作減少，但由於政府未有放慢發展基建項目，結構、土力及土木工程等反而缺人，因此部分建樓公司及工程師會轉向其他範疇發展。他倡議政府盡快開展交椅洲人工島填海工程，為工程界製造更多機會。

（施政報告前瞻系列之四）