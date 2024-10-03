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貧富入息差距擴至81倍 樂施會倡重訂貧窮線

【明報專訊】香港樂施會昨公布最新香港貧窮狀况報告，發現今年首季香港整體貧窮率達20.2%，即有約139.5萬人處於貧窮狀態；同時貧富懸殊加劇，按住戶月入中位數計算，最低與最高收入家庭月入中位數差距擴至80.9倍。樂施會建議政府重新考慮設立貧窮線，以掌握全面貧窮情况及變化，藉此訂立「精準扶貧」策略。

貧窮雙老升逾半 倡增就業培訓

樂施會按政府統計處《綜合住戶統計調查》數據計算，若家庭住戶收入低於中位數一半則定義為貧窮住戶，其中一人與二人家庭貧窮線水平分別為5000元及1.13萬元。報告推算今年首季本港貧窮住戶約61.9萬戶，與2019年疫前相比，貧窮獨老住戶大幅上升47.2%，達近13.2萬戶；貧窮雙老住戶亦急升55.3%，至近13.3萬戶。本港65歲或以上的貧窮長者人數則超過58萬，當中逾55萬屬非經濟活躍人口。樂施會總裁曾迦慧說，數據反映長者貧窮問題愈發嚴重，而本港現時長者勞動參與率僅13.9%，建議政府提供足夠政策誘因，並為長者提供就業培訓等，亦建議當局建立「獨老及雙老長者住戶資料庫」以便掌握情况。

貧富懸殊方面，若將全港住戶按今年首季月入中位數分為十等份，最貧窮一成家庭月入中位數1600元，較疫情前大跌54.3%，與最富裕一成差距80.9倍，亦較2019年的差距33.3倍大升。樂施會港澳台項目總監黃碩紅分析，貧富懸殊加劇與人口老化有關，大部分長者無工作收入，強積金及積蓄不多，加上經濟恢復不似預期，子女或難提供經濟支援，致最貧窮住戶收入中位數進一步下跌。

政府：正訂分析框架 適時公布

政府發言人回覆，過往以住戶每月收入中位數作為單一量度指標有明顯局限，並無涵蓋公共醫療服務、資助房屋等非現金福利轉移，政府經濟顧問辦公室正跟進制定相關分析框架的工作，包括從宏觀角度長期監察，為精準扶貧項目制訂績效指標，將適時公布詳情。

相關字詞﹕樂施會 貧富懸殊

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