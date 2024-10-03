朗然暫查核3100申請 20擁私宅綠表佔九成

明報記者 黃偉超

名媛蔡天鳳碎屍案，死者前家翁鄺球被揭持私樓仍可以綠表購買居屋，引起關注申請機制有否漏洞。去年房委會決定收緊綠表申請資格，看齊白表，即買入居屋前24個月不得在港擁有物業，新規定由「居屋2023」起實施，而房協及後推售的觀塘安達臣道「朗然」亦跟隨此規定。

比例0.64%如居屋 未交執法

房協回應本報查詢稱，今年2月為「朗然」12,969份有效申請表電腦抽籤後，一直根據電腦抽籤排列優先次序做綠白表申請的資格審核，有關工作仍處理中。房協又稱，經透過土地註冊處物業查冊系統，早前查核約3100宗有效申請，分別發現18宗綠表及兩宗白表申請在港擁有住宅物業紀錄，房協已取消申請，該20宗個案約佔整體申請0.64%，與「居屋2023」發現擁有住宅物業個案佔總數百分比相若。

房協稱正按程序處理該20宗個案，未有個案轉交執法部門處理。房委會上周二公布「居屋2023」逾1100宗申請在港擁有住宅物業而被取消資格，無交代綠表及白表數目，記者上周三已向房委會查詢。

議員料涉原豁免申報「全長者戶」

立法會議員兼公屋聯會副主席梁文廣相信，房委會發現的逾1100宗亦以綠表佔多數，料除涉及瞞報的違規個案，亦有毋須申報入息及資產的全長者戶，因他們獲豁免於「富戶政策」，當中部分是自己或代子女持有住宅物業，惟毋須申報不代表他們符合居屋資格，故經查核便被發現不符合規定。他又估計，部分被取消資格申請或涉及早前曾申購居屋並簽訂臨時買賣合約但最終撻訂的人，他們未等滿24個月便再申請，因而違反相關規定。他呼籲擁有物業公屋住戶主動交回單位，不要抱僥倖心態。

另外，公屋住戶新一輪申報周期10月1日起展開，房委會日內將公布最新安排，以及進一步打擊濫用措施。