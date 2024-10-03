港大：青少年脊彎矯形後 骨骼成熟停戴支架助復常

團隊指醫生多傾向採取逐步停戴支架方案，即使患者矯形後骨骼已發展成熟。團隊在大口環根德公爵夫人兒童醫院招募369名曾接受腋下支架矯形治療，並達到骨骼成熟的AIS患者，並於2020至2022年做對照實驗，其中193名患者即時停戴支架，176名患者則逐步停戴，即晚間佩戴多6個月。

續戴6個月不見顯著改善

團隊透過脊柱X光檢查和問卷調查，評估兩組患者停戴支架後6個月、1年及兩年狀况，包括主要側彎度、軀幹平衡變化及健康相關生活質素。結果顯示兩組患者在維持軀幹平衡的表現相近，主要側彎度平均差異在一度內，次要側彎度為1.5度內，軀幹平衡和健康相關生活質素則差異極微。

骨骼成熟度主要側彎角關鍵

團隊發現骨骼成熟程度和停戴支架時的主要脊柱側彎角，是影響支架治療後兩年內脊柱彎曲度的關鍵因素，而採用何種佩戴支架方案與脊柱側彎惡化無關；長時間佩戴支架可致脊椎僵硬等持續不適，建議合適的患者即時停戴。

鍾說這是全球最大規模AIS支架停戴隨機對照試驗，提供有力臨牀證據，避免支架佩戴時間過長，有助患者盡快回復正常生活。研究結果已發表於JAMA Pediatrics期刊。