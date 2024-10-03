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港聞二

港大：青少年脊彎矯形後 骨骼成熟停戴支架助復常

【明報專訊】青少年原發性脊柱側彎（AIS）影響本港約4%青少年，普遍患者做矯形手術，即使骨骼發育成熟，晚間仍會佩戴支架多6個月。港大醫學院發現，6個月矯形保險期對維持脊柱彎曲度和改善健康相關生活質素沒有顯著改善，建議AIS患者一旦骨骼發展成熟，可即時停戴支架。港大醫學院臨牀醫學學院矯形及創傷外科學系主任鍾培言稱，免除6個月保險期，有助患者盡早回復難度高的活動和運動，盡快回復正常生活。

團隊指醫生多傾向採取逐步停戴支架方案，即使患者矯形後骨骼已發展成熟。團隊在大口環根德公爵夫人兒童醫院招募369名曾接受腋下支架矯形治療，並達到骨骼成熟的AIS患者，並於2020至2022年做對照實驗，其中193名患者即時停戴支架，176名患者則逐步停戴，即晚間佩戴多6個月。

續戴6個月不見顯著改善

團隊透過脊柱X光檢查和問卷調查，評估兩組患者停戴支架後6個月、1年及兩年狀况，包括主要側彎度、軀幹平衡變化及健康相關生活質素。結果顯示兩組患者在維持軀幹平衡的表現相近，主要側彎度平均差異在一度內，次要側彎度為1.5度內，軀幹平衡和健康相關生活質素則差異極微。

骨骼成熟度主要側彎角關鍵

團隊發現骨骼成熟程度和停戴支架時的主要脊柱側彎角，是影響支架治療後兩年內脊柱彎曲度的關鍵因素，而採用何種佩戴支架方案與脊柱側彎惡化無關；長時間佩戴支架可致脊椎僵硬等持續不適，建議合適的患者即時停戴。

鍾說這是全球最大規模AIS支架停戴隨機對照試驗，提供有力臨牀證據，避免支架佩戴時間過長，有助患者盡快回復正常生活。研究結果已發表於JAMA Pediatrics期刊。

相關字詞﹕臨牀硑究 脊椎側彎 港大醫學院

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